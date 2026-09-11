Artista Daisy Xavier explora a ambiguidade da existência em exposição

A contradição e a ambiguidade são conceitos que guiaram a artista Daisy Xavier na produção das 20 obras expostas na mostra Magic and Murder, em cartaz na Karla Osório Galeria a partir deste sábado (12/9). Partindo do estudo de plantas que são, ao mesmo tempo, venenosas e alucinógenas, a artista criou uma série de pinturas que transitam entre a figuração e a abstração e que resultam de uma reflexão associada a conceitos da psicanálise.

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Carioca e moradora do Rio de Janeiro, Daisy trabalha em um ateliê no Vale das Videiras, uma área rodeada de mata. Faz parte do processo criativo a coleta de plantas que a artista deixa secar e utiliza como elementos pictóricos nas pinturas sobre linho. “Tenho o hábito de guardar folhas dentro de livros. Elas desidratam e viram quase uma película de seda e, em algumas telas, uso essas folhas”, conta. “Na maioria dessas telas, trabalho sobre o linho, que tem uma delicadeza e uma suavidade. E uso uma cor bem aguada, tintas bem líquidas porque gosto dessa fluidez que, aplicada no linho, dá uma leveza e uma coisa de passagem, de transposições e transporte.”

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Daisy gosta de pesquisas plásticas nas quais pode dissolver os limites, evitar fronteiras rígidas e certezas, ideia que a artista traz do estudo da psicanálise e, especialmente, da ideia freudiana de inconsciente. “Porque essa lógica do inconsciente nos mostra, o tempo todo, como somos vulneráveis, desamparados, não há como delimitar o que está dentro, fora, o que é cedo, tarde”, explica. “O inconsciente tem uma lógica diferente de tempo, espaço, é como se fosse um campo neutro que abarca tudo, como se fosse um grande vazio. E essa ideia de uma planta que cura e mata, que é uma polaridade, como o inconsciente, me agrada.”

Serviço

Magic and murder

Exposição de Daisy Xavier. Abertura neste sábado (12/9), das 11h às 14h, na Galeria Karla Osorio (SMDB Conjunto 31 Lote 1B). Visitação até 31 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Recomenda-se agendar por telefone, e-mail, DM no Instagram ou WhatsApp.



