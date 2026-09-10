Conheça a brasileira Marcella Kozinski, uma das favoritas ao Miss Universo

Natural de Curitiba (PR), Marcella Kozinski, de 26 anos, aparece entre os nomes cotados para disputar o título de Miss Universo 2026. A brasileira, vencedora do Miss Universo Brasil deste ano, ocupa a oitava posição em um ranking divulgado pela Pageanthology, plataforma especializada na cobertura de concursos de beleza.

A lista reúne as candidatas que, segundo a plataforma, vêm recebendo mais comentários e elogios na preparação para o concurso. O ranking não tem vínculo oficial com a organização do Miss Universo e foi elaborado a partir de dados obtidos de forma independente.

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À frente de Marcella estão as representantes de Cuba, Chile, Porto Rico, Filipinas, Venezuela, Espanha e Myanmar. A edição de 2026 do Miss Universo está prevista para ocorrer em 24 de novembro, em Porto Rico, com a participação de cerca de 130 países.

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Preparação para o concurso

Antes da competição, Marcella terá períodos de preparação nos Estados Unidos e na Tailândia. Nos EUA, a modelo deve se dedicar ao aperfeiçoamento do inglês e da oratória. Na Tailândia, fará treinamento de passarela com um especialista.

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A brasileira já acumula experiências em concursos de beleza. Em 2019, participou do Miss Internacional, realizado na China. Após retornar ao Brasil, encerrou seu trabalho à frente de uma marca de roupas autorais e passou a se dedicar exclusivamente à carreira de modelo.

Em 2021, venceu o Miss Paraná. Neste ano, também recebeu a faixa de Miss Ilha do Mel, em uma das etapas de sua trajetória até a conquista do Miss Universo Brasil.

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Nas redes sociais, Marcella já relatou que entrou no universo dos concursos durante um período de luto pela morte do pai. Segundo a modelo, o convite para disputar seu primeiro concurso chegou quando ela ainda enfrentava a perda.

A modelo assumiu o posto de representante brasileira após a despedida de Maria Gabriela Lacerda, de 25 anos, que encerrou seu reinado neste ano.

Relação com Rafael Puglisi

Marcella também ganhou projeção nacional por seu relacionamento com o dentista Rafael Puglisi, conhecido por atuar na área de odontologia estética e atender celebridades e influenciadores.

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A relação voltou a repercutir após a morte do profissional, em setembro de 2023. Puglisi morreu aos 35 anos após sofrer um acidente na piscina da casa onde morava, em Alphaville, na Grande São Paulo.

Segundo as investigações, ele bateu a cabeça ao mergulhar, sofreu um traumatismo craniano e morreu em decorrência do acidente.

Ranking do Miss Universo 2026

Confira a lista divulgada pela Pageanthology:

1. Mia Dio - Cuba

2. Dominga López - Chile

3. Jennifer Barreto - Porto Rico

4. Bea Millan-Windorski - Filipinas

5. Clara Vegas Goetz - Venezuela

6. Susana Lucia - Espanha

7. May Grace Parry - Myanmar

8. Marcella Kozinski - Brasil

9. Tharina Botes - Tailândia

10. Georgia Waddington - Nova Zelândia