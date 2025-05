Por onde anda Daniel Del Sarto, que estreou na tevê como namorado de Sandy

Ele tem 50 anos e, na memória afetiva de muitos brasileiros, permanece como o eterno namorado de Sandy, em Sandy & Júnior, série que embalou o início dos anos 2000 com sua leveza juvenil e trilha sonora inesquecível. Era 2001, quando Daniel Del Sarto surgia nas telas da Rede Globo, abrindo as cortinas para uma carreira que, mais de duas décadas depois, transita com a mesma entrega entre televisão, teatro, cinema, música e empreendedorismo.

Desde aquele primeiro papel, o paulistano de 1,91m percorreu uma trajetória marcada por personagens emblemáticos. Atuou nas novelas Desejos de mulher (2002), Kubanacan (2003), Insensato coração (2011) — onde o galã viveu um cantor sertanejo gay — e Malhação (2005), e arrancou risadas do público nos humorísticos Turma do Didi e As aventuras do Didi — programas que, em sua simplicidade, revelavam um Brasil sedento por tardes leves e familiares.

Ao longo dos anos, o pai de Alice, de 4 anos, da união com a médica cirurgiã Hazel Fischdick, brilhou também na Record, com destaque para a novela Pecado mortal (2014) e como jurado no reality Canta comigo. No SBT, vestiu a pele do vilão Maurício em Cúmplices de um resgate (pai de Larissa Manoela em dose dupla) e, mais recentemente, mostrou um pouco mais de sua veia cômica em Tô de graça, do Multishow.

Mais que ator

No cinema, Daniel marcou presença em produções como As alegres comadres (2003) e Eliana em o segredo dos golfinhos (2005), enquanto, nos palcos, coleciona mais de 20 peças teatrais, entre elas a icônica Confissões de adolescente e o sofisticado Cambaio, assinado por Chico Buarque.

No palco da vida, o virginiano nunca deixou de experimentar novas facetas. Recentemente, emocionou o público ao estrear no Festival Internacional de Cinema de Porto Alegre com o filme Dublê de namorado, dando vida a Jorjão, um professor universitário que, ao clonar a si mesmo, mergulha em uma existência dupla, cercada de humor e situações inusitadas. Uma metáfora provocadora sobre identidade, escolhas e o desejo — quase sempre humano — de multiplicar a própria presença no mundo.

Com mais de 270 mil seguidores no Instagram, Daniel é mais que ator: é cantor, empreendedor e um artista inquieto, que não se contenta com lugares seguros. Atualmente, integra o livro Empreender no varejo, de André Soares Pereira, onde compartilha sua experiência no mundo dos negócios, ao lado de outros artistas empreendedores. Juntos, viajam o país, disseminando conhecimento sobre soft skills — inteligência emocional, negociação, oratória —, em uma verdadeira celebração do aprendizado coletivo.

“Feliz em fazer parte desse movimento de troca e que propõe prosperidade e evolução para alunos e participantes!”, celebra.

A nostagia da década de 1980

Se a década de 80 moldou sua infância, hoje ela inspira seus espetáculos. Daniel sobe aos palcos com os shows Anos 80 — uma experiência Ploc e Anos 80 Ploc para crianças, em uma homenagem vibrante e colorida à era que definiu uma geração. Um convite irresistível ao público para embarcar numa máquina do tempo sonora, onde se cruzam trilhas de novelas, o pop rock internacional, o saudoso trash 80’s, o rock Brasil e, claro, o universo infantil daquela década tão marcante.

“Os anos 80 foram uma explosão de criatividade, cores e música que marcaram gerações. Reviver essa época nos palcos é como abrir uma máquina do tempo e transportar o público para momentos inesquecíveis, uma celebração da energia e da liberdade que essa década trouxe”, revela o artista, com brilho nos olhos.

E completa: “Tudo era verdadeiro, inteiro, uma busca incessante por expressão na forma mais autêntica possível. Essa nostalgia compartilhada, de forma interativa, com histórias, músicas e emoções, permite que cada pessoa se conecte com suas próprias memórias... A cada música, a cada história, as pessoas se emocionam, revivendo aquilo que viveram ou sentindo um arrepio, como se uma memória emotiva coletiva conectasse todos à experiência dessa década inesquecível. Tudo era mais charmoso, simples e delicado e, talvez, por ser menos digital, acabou marcando ainda mais profundamente cada um de nós.”

Sua trajetória musical não fica atrás: dois álbuns lançados — Desassossego (2006) e Mãos e palavras (2015) — e parcerias marcantes como Pra quem sonha (feat. Deeplick), Quero você (feat. Brunno), Mãe e No pasa nada. Entre colaborações, destacam-se Quiere quedar (feat. João Gabriel) e Te abraço com a música, que ampliam ainda mais sua presença no cenário sonoro. Daniel também conduz o espetáculo O pequeno príncipe in concert, que promete em breve emocionar novamente plateias pelo Brasil.

Em tempos digitais, Daniel também se reinventa no YouTube, com o projeto Pense muito bem, um bate-papo descontraído com personalidades. Ele ainda carrega no currículo a vitória no programa Acerte ou caia, da Record, comandado por Tom Cavalcante, gravado na Argentina e exibido aos domingos, mostrando que o carisma e o talento seguem intactos.