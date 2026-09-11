Julia Lemmertz é a homenageada da 59 edição do Festival de Brasília

Nesta sexta-feira (11/9), o Cine Brasília abriu as portas para a 59 edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A homenageada da vez foi Julia Lemmertz, atriz que foi vencedora de Melhor atriz coadjuvante pelo filme Cor do seu destino, em 1986 pelo festival brasiliense.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em seu discurso, Julia mencionou o longa e relembrou que na época, não pode receber o prêmio. “Minha mãe tinha falecido recém e eu não pude vir à Brasília. Esse candango está na minha estante, mas eu não recebi. Subir nesse palco e receber esse prêmio tão importante, tão aguerrido, tão corajoso é uma honra”, afirmou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Além disso, aproveitou o espaço para falar sobre a classe artística. “Nós somos uma raça única, corajosa, e precisamos ter muito fôlego, porque a luta é grande e nunca acaba. A gente está no meio de um furacão, um pouco causado talvez pela nossa inadimplência em perceber os sinais das coisas que estavam vindo, mas precisamos seguir contando histórias e preservando a nossa memória”, destacou.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Guardiões do Pantanal: livro ensina sobre cuidados com o meio ambiente
- Diversão e Arte Espetáculo de dança integrado à natureza discorre sobre corpos femininos
- Diversão e Arte Filha de mineiro, UNNA X estreia no Rock in Rio com show inédito e prévia do primeiro álbum
- Diversão e Arte Trio interpreta clássicos da canção brasileira na Martins Pena nesta sexta
- Diversão e Arte Evento em Taguatinga Sul revive energia do punk neste sábado (12/9)
- Diversão e Arte Bruno Mangueira comemora 30 anos de carreira em concerto gratuito