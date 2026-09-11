Julia Lemmertz é a homenageada da 59 edição do Festival de Brasília

Nesta sexta-feira (11/9), o Cine Brasília abriu as portas para a 59 edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A homenageada da vez foi Julia Lemmertz, atriz que foi vencedora de Melhor atriz coadjuvante pelo filme Cor do seu destino, em 1986 pelo festival brasiliense.

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Em seu discurso, Julia mencionou o longa e relembrou que na época, não pode receber o prêmio. “Minha mãe tinha falecido recém e eu não pude vir à Brasília. Esse candango está na minha estante, mas eu não recebi. Subir nesse palco e receber esse prêmio tão importante, tão aguerrido, tão corajoso é uma honra”, afirmou.

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Além disso, aproveitou o espaço para falar sobre a classe artística. “Nós somos uma raça única, corajosa, e precisamos ter muito fôlego, porque a luta é grande e nunca acaba. A gente está no meio de um furacão, um pouco causado talvez pela nossa inadimplência em perceber os sinais das coisas que estavam vindo, mas precisamos seguir contando histórias e preservando a nossa memória”, destacou.