Caetano Veloso celebra 80 anos do Sesc com show no Taguaparque

Com público estimado em 25 mil pessoas, Caetano Veloso subiu ao palco do Taguaparque, em Taguatinga, neste domingo (13/9), para celebrar os 80 anos do Sesc. Diante do espaço lotado, o cantor abriu a apresentação ao som de Branquinha, levando o público à comoção.

Em sequência, Caetano cantou Gente e homenageou Gal Costa com a música Vaca Profana. O show organizado pelo Sesc foi gratuito e contou com diversos fãs do cantor para a celebração.

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Primeira-dama prestigia show

A primeira-dama Janja Lula da Silva elogiou a apresentação de Caetano Veloso para celebrar o aniversário o aniversário de 80 anos do Sesc. "Caetano é sempre maravilhoso. Caetano é vida, Caetano é luz. O Sesc está de parabéns pelos 80 anos, e fechar esse ciclo com o Caetano Veloso é tudo de bom, é um presente", declarou ao Correio.



Ao ser questionada sobre a ausência do presidente Lula, a socióloga tranquilizou indicando que o chefe do Executivo permaneceu trabalhando: "Está bem, está tranquilo, trabalhando".

Assista:

80 anos do Sesc

Ao longo de oito décadas, o Sesc construiu uma trajetória marcada por ações voltadas ao desenvolvimento social, à promoção da saúde, ao acesso à cultura e à melhoria da qualidade de vida da população. A comemoração dos 80 anos celebra esse legado com uma programação que reúne serviços, esporte, cultura e atividades de convivência para o público.

“Estamos celebrando oito décadas de compromisso com a população, ou seja, quem move o comércio, os serviços e o turismo no Brasil e no Distrito Federal. Mais do que um marco, essa data é um convite para vivermos, juntos, um fim de semana inteiro de cultura, saúde e cidadania — embalado pela força e pela alegria da música de Caetano Veloso”, afirma Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF.











