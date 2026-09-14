Autor de ‘Lavoura arcaica’, Raduan Nassar será publicado por nova editora

A obra de Raduan Nassar, depois de 37 anos sob publicação da Companhia das Letras, passará a ser editada pela Fósforo. O relançamento de livros como Lavoura arcaica, Um copo de cólera e do volume de contos Menina a caminho está previsto para o primeiro semestre de 2027. o material também inclui inéditos e textos publicados por Nassar na imprensa.
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O projeto de reedição é conduzido por conselho editorial formado pela crítica e curadora Rita Palmeira, pelo professor e editor Augusto Massi, por Estevão Azevedo, editor, escritor e autor do livro O corpo erótico das palavras: um estudo da obra de Raduan Nassar e por Messias Barboza, assessor de Nassar.
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O cineasta Luiz Fernando Carvalho, diretor da adaptação cinematográfica de Lavoura arcaica, prepara novo projeto audiovisual com a obra de Raduan Nassar, a partir do texto inédito de Nassar intitulado As três batalhas. “Trata-se de um autor ainda não plenamente descoberto”, comenta o cineasta em material de divulgação da editora Fósforo. A coleção incluirá ainda cursos on-line gratuitos acerca da obra de Nassar e clubes de leitura abertos ao público.