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Autor de ‘Lavoura arcaica’, Raduan Nassar será publicado por nova editora

Obra do escritor paulista passa ao domínio da Fósforo, depois de 37 anos na Companhia das Letras

Raduan Nassar terá obra editada pela Fósforo a partir de 2027 - (crédito: Reprodução/Acervo Correio Braziliense)
Raduan Nassar terá obra editada pela Fósforo a partir de 2027 - (crédito: Reprodução/Acervo Correio Braziliense)

A obra de Raduan Nassar, depois de 37 anos sob publicação da Companhia das Letras, passará a ser editada pela Fósforo. O relançamento de livros como Lavoura arcaica, Um copo de cólera e do volume de contos Menina a caminho está previsto para o primeiro semestre de 2027. o material também inclui inéditos e textos publicados por Nassar na imprensa. 

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O projeto de reedição é conduzido por conselho editorial formado pela crítica e curadora Rita Palmeira, pelo professor e editor Augusto Massi, por Estevão Azevedo, editor, escritor e autor do livro O corpo erótico das palavras: um estudo da obra de Raduan Nassar e por Messias Barboza, assessor de Nassar.

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O cineasta Luiz Fernando Carvalho, diretor da adaptação cinematográfica de Lavoura arcaica, prepara novo projeto audiovisual com a obra de Raduan Nassar, a partir do texto inédito de Nassar intitulado As três batalhas. “Trata-se de um autor ainda não plenamente descoberto”, comenta o cineasta em material de divulgação da editora Fósforo. A coleção incluirá ainda cursos on-line gratuitos acerca da obra de Nassar e clubes de leitura abertos ao público.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/09/2026 17:52
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