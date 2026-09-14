Falcão faz show gratuito no Teatro dos Bancários nesta quarta-feira (16/9)

As cores e os sons de Falcão desembarcam em Brasília nesta quarta-feira (16/9). O show gratuito, no Teatros dos Bancários, ocorre às 20h. A retirada dos ingressos pode ser feita na plataforma Sympla. O espetáculo integra 43ª edição do ArteFato.
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Nascido em Pereiro, no interior do Ceará, Falcão emplacou os primeiros hits ainda nos anos 1990, com I’m not dog no, Holiday foi muito e Black people car. O artista, com estilo brega e estética criativa, chegou a vender mais de cinco milhões de cópias físicas de discos.
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O sucesso mais recente de Falcão é Coração de frango, que concentra as marcas de humor satírico e lúdico que permitem dialogar com diferentes gerações. A dupla Thiago Borges e Eric Star faz a abertura do show. Bancário da Caixa há 24 anos, Borges sempre conciliou a vida profissional com a música.
Serviço
43ª edição do ArteFato
Show de Falcão, no Teatro dos Bancários, nesta quarta-feira (16/9), às 20h. Entrada franca. Ingressos disponíveis no Sympla.
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