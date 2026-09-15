Amazon paga valor milionário a Galvão Bueno por quebra de contrato

Galvão Bueno, narrador que teve seu contrato com a Amazon Prime Video rescindido, recebeu multa de R$ 5 milhões - (crédito: Reprodução/Prime Video)

A Amazon pagou uma multa de R$ 5 milhões ao narrador Galvão Bueno após rescindir seu contrato no mês de maio. O vínculo profissional entre eles era válido até dezembro de 2027.

As negociações para definir o valor do pagamento foram concluídas apenas no fim de agosto, após pelo menos duas rodadas de conversas. A multa integral prevista no acordo era de R$ 17 milhões.

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Segundo a coluna F5, da Folha de S.Paulo, Galvão e sua equipe chegaram a avaliar uma disputa judicial, mas o narrador optou por evitar esse caminho. Na primeira proposta, a Amazon ofereceu R$ 1 milhão, quantia que foi recusada pelo estafe do locutor.

Em uma contraproposta, Galvão sugeriu o pagamento de R$ 7 milhões. A empresa solicitou uma nova negociação e ofereceu R$ 5 milhões, valor que foi aceito. Procurada, a Amazon preferiu não comentar o caso.

Motivos da rescisão

Para justificar a quebra de contrato, a Amazon alegou insatisfação com críticas feitas por torcedores nas redes sociais às transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil comandadas pelo narrador.

No entanto, a saída de Galvão estaria ligada a uma mudança no comando do setor de esportes da Amazon na América Latina. A área passou a responder mais diretamente ao escritório global do Prime Video, na Inglaterra, de onde partiu a ordem para rescindir o contrato.

A notificação surpreendeu membros da equipe de esportes da empresa, já que as transmissões com Galvão eram recordistas de audiência na plataforma. A popularidade do narrador foi usada para vender assinaturas com eventos ao vivo.

O jogo mais visto na história do Prime Video foi um confronto entre Flamengo e Vasco exibido com exclusividade na voz de Galvão em 2025. O narrador havia sido contratado pela Amazon no fim de 2024 para ser a voz do serviço de streaming nas transmissões de futebol brasileiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.