Amigas de Khloé Kardashian ganham destaque no reality 'The girls'

Depois de anos acostumada a ocupar o centro da narrativa, Khloé Kardashian sai de cena para que outras mulheres possam brilhar. Em The girls, uma das maiores estrelas da história dos reality shows transforma o próprio círculo de amizades em protagonista e abre espaço para Malika e Khadijah Haqq, Natalie Halcro, Olivia Pierson, Yris Palmer e Nicole Williams English contarem suas histórias. Maternidade, negócios, relacionamentos, ambições e os dramas de uma vida vivida sob os holofotes viram pauta na série, enquanto a amizade entre as seis é o fio que conduz a produção que já está disponível no Disney+.

Assim como a irmã Kardashian, a maioria do elenco de The girls já é conhecida pelo público fã de realities, como é o caso das irmãs Haqq, que seguem os passos da amiga. "Nós nos sentimos muito à vontade diante das câmeras. Começamos nossas carreiras como atrizes ainda crianças e, depois, isso acabou migrando para os reality shows — algo que aconteceu muito graças a Khloé e a sua família, que nos trouxeram para o mundo deles", conta Khadijah. Para a dupla, o desafio de The girls não é estar sob os holofotes, mas, sim, a vulnerabilidade que está em jogo.

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Também veteranas no mundo dos realities, Nicole, Natalie e Olivia — que protagonizaram Wags, série sobre a vida das esposas e namoradas de atletas famosos — foram as responsáveis por juntar o grupo de amigas para o projeto. "Viviam nos pedindo para voltarmos à TV e fazermos algo juntas. Essa ideia sempre esteve na nossa cabeça, mas não sabíamos como faríamos", relata Nicole, que tinha o desejo de compartilhar com o público o quanto mudou desde 2017, quando esteve na TV pela última vez.

"Fomos falar com as outras meninas e depois com a Khloé. Perguntamos o que ela achava e, quando menos percebemos, umas duas semanas depois, já estávamos no telefone com os produtores da série", continua Natalie. "Ela é esse tipo de amiga, além de ser uma ótima produtora", acrescenta Olivia.

Conhecendo-se melhor

Estreante no universo dos reality shows, Yris Palmer aponta as diferentes dinâmicas de trabalho entre o sexteto como uma das principais dificuldades enfrentadas por ela durante as filmagens. "Sabe quando você viaja com alguém? É a mesma coisa quando se trabalha com seis mulheres. Cada uma tem um funcionamento diferente. Passamos semanas filmando por nove horas seguidas, então isso definitivamente mudou muita coisa", revela a amiga de Khloé. "Apesar de nos conhecermos há muitos anos, pudemos nos conhecer melhor, porque nunca tínhamos passado tanto tempo juntas", avalia Nicole.

"Foi difícil, mas acho que alguns dos melhores relacionamentos surgem quando enfrentamos juntas situações mais difíceis. E acredito que estamos fazendo algo extremamente positivo. Só que nada ocorreu sem drama", ri Malika. "No fim das contas, fizemos um bom programa de televisão", complementa a irmã.