Apresentadoras que viraram ícones fashion: Patricia Poeta e outras

Aos 49 anos, a apresentadora Patricia Poeta trocou os estúdios de televisão pela passarela da New York Fashion Week, em Nova York. No último dia 15 de setembro, ela marcou sua estreia em um dos principais eventos de moda do mundo ao desfilar para a marca francesa Valerian Hughes Paris, consolidando um movimento crescente de jornalistas que se tornam ícones de estilo. O momento se tornou ainda mais especial com a trilha sonora do desfile, produzida por seu filho, Felipe Poeta.

O convite para o desfile reforça a imagem de Poeta como uma referência fashion, algo que ela constrói diariamente no comando do programa “Encontro”. Seus looks são frequentemente comentados nas redes sociais e inspiram o público com combinações que vão do casual ao sofisticado, mostrando versatilidade e atenção às tendências.

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A presença em um evento de prestígio internacional como a semana de moda de Nova York não é um fato isolado. Representa a força que apresentadoras brasileiras ganharam no universo da moda, influenciando milhões de pessoas que as acompanham pela televisão e também pela internet.

De âncoras a influenciadoras de estilo

Patricia Poeta não está sozinha nesse cenário. Outras jornalistas e apresentadoras se destacam por suas escolhas de vestuário e se tornaram verdadeiras inspirações para o público. Renata Vasconcellos, âncora do “Jornal Nacional”, é um exemplo de elegância clássica. Seus figurinos sóbrios e refinados geram curiosidade e buscas online, provando que a sofisticação discreta tem um grande apelo.

Na mesma linha, Ana Paula Araújo, do “Bom Dia Brasil”, exibe looks que equilibram o profissionalismo com toques de modernidade. Suas escolhas, como blazers coloridos e acessórios marcantes, servem de inspiração para quem busca um visual de trabalho contemporâneo e elegante.

Essa transição reflete uma mudança na percepção do público e do mercado. As apresentadoras deixaram de ser apenas comunicadoras para se tornarem influenciadoras, com um poder de engajamento que atrai grandes marcas. A credibilidade conquistada no jornalismo acaba sendo transferida para suas escolhas de estilo, transformando o que vestem em objeto de desejo.

O fenômeno mostra que a moda está cada vez mais conectada com a comunicação de massa, e as telas da TV funcionam como uma vitrine poderosa. As jornalistas, com sua presença diária nos lares brasileiros, assumem um papel de destaque, ditando tendências que vão muito além dos telejornais e programas de entretenimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.