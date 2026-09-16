Favela Sounds celebra 10 anos com maratona de DJs no CCBB

O Projeto Resenha Favela Sounds celebra os 10 anos do projeto neste sábado (19/9) com uma programação que enfatiza a música eletrônica periférica do Brasil, da África e das diásporas africanas. Afrohouse, tecno, pop-punk experimental, tribal house, vogue/ballroom, amapiano, kudur fazem parte do cardápio que traz ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) artistas de todo o Brasil.
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Do Paraná, a DJ Celementaum comanda a festa com uma mistura de funk, techno e ritmos eletrônicos latinos. Conhecida como La Mayor, a paranaense é nome celebrado em festivais como o Primavera Sound Barcelona e o Sónar Lisboa. Ela também assina um dos hits do carnaval de 2026, Sequência cunt, em parceria com Pedro Sampaio, Irmãs de Pau, Mc GW e Tasha Kaiala.
O deboche que mistura funk e pop é especialidade de Katy da Voz e As Abusadas. Referência da nova música LGBT no Brasil, elas apresentam a recém-lançada Frankfurt. De Lisboa, mas com ancestralidade ancorada em São Tomé e Príncipe, Deejay Rifox traz a nova música eletrônica europeia e, de Diadema (SP), DJ K, O Bruxo sobe ao palco com uma coleção de distorções que incluem sons graves e os ruídos agudos contínuos de característica estridente.
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A programação segue até domingo (20/9) e tem ainda Faizal Mostrixx, Moesha 13, UMiranda e SASKIAVIBES, do Recanto das Emas.
Serviço
Resenha Favela Sounds
Sábado (19/9), às 22h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul). Ingressos gratuitos, retirados a partir de sexta (18/09), a partir do meio-dia, pelo site e bilheteria física do Centro Cultural. Classificação indicativa livre