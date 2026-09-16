Faustão revela como está após quatro transplantes e descarta volta à TV

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 76 anos, detalhou a recuperação após passar por quatro transplantes - de coração, dois rins e fígado. Em entrevista a Pedro Bial exibida na noite de terça-feira (15/9), no Conversa com Bial, da Globo, ele contou como tem sido a rotina depois dos procedimentos e afirmou que não pretende retomar a carreira na televisão.

Faustão disse que o período marcado por internações e tratamentos o fez desenvolver paciência e resiliência. "Eu, que não tinha paciência para nada, fui doutrinado - ou melhor, adestrado - para ter paciência e resiliência. Foram quatro transplantes."

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O apresentador também afirmou que decidiu seguir as orientações dos médicos sem interferir nas escolhas relacionadas ao tratamento. Ele atribuiu parte da recuperação à confiança nos profissionais que o acompanharam e à mulher, Luciana Cardoso.

"Graças a Deus, confiei nos médicos certos e também na minha mulher, que me fez mudar bastante ao longo da vida. Não é a minha praia. Por que tenho que ficar dando palpite e querendo saber de tudo? Não sou formado em medicina pela internet. Eu já estava no bico do corvo. Então, pensei: 'É melhor ficar quieto e seguir direitinho o que eles mandarem'."

Entre os profissionais mencionados pelo apresentador está Fernando Bacal, vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em transplantes. Faustão agradeceu aos médicos envolvidos no tratamento e afirmou que eles foram responsáveis por salvar sua vida.

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Como é a rotina de Faustão atualmente

A recuperação inclui atividade física e acompanhamento profissional. "A rotina agora está muito boa. Faço tai chi chuan, musculação e fisioterapia. Fiquei muito tempo no hospital. Aí, você fica com dor nas costas e sai cheio de problemas. Mas não tive nenhum problema com os transplantes."

Faustão também falou sobre a relação com a família durante o período em que precisou se afastar do trabalho. Segundo ele, os últimos três anos foram marcados pelas internações e por uma convivência mais próxima com a mulher e os filhos.

O apresentador destacou o papel de Luciana Cardoso na aproximação entre João Guilherme e Rodrigo, filhos do casal, e Lara Silva, sua filha mais velha.

"Tenho uma mulher que realmente é absurda, inteligente e participativa em todos os sentidos. Ela conseguiu unir os nossos dois filhos à Lara. A qualidade dessa relação é diferente e muito melhor. Não fui de jogar bola com os meus filhos, mas aproveito de outras maneiras."

Sobre os filhos, Faustão afirmou que João Guilherme tem uma personalidade diferente da dele e facilidade para fazer amizades. "O João tem uma personalidade artística diferente da minha. Ele tem uma facilidade absurda para fazer amizade. Eu já sou mais chato."

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Quando Faustão percebeu que precisava de tratamento

O apresentador contou que percebeu uma piora em seu estado de saúde durante uma viagem com o filho Rodrigo. Enquanto Luciana e o jovem caminhavam rapidamente pelos hotéis de Las Vegas, ele enfrentava dificuldades para acompanhar o ritmo.

"A Luciana é atleta. O Rodrigo também. Ele saiu que nem um foguete, enquanto eu levava três dias para andar por aqueles hotéis. Foi aí que percebi como eu estava."

De volta ao Brasil, Faustão contou ao cardiologista Fernando Bacal que pretendia fazer um churrasco no fim de semana. O médico, porém, pediu que ele realizasse exames. O apresentador foi ao hospital e acabou internado enquanto aguardava um coração compatível.

"Falei para o Bacal: 'Vou fazer um churrasco no fim de semana, meu amigo'. Ele respondeu: 'Não vai, não. Você vem aqui porque precisa fazer alguns exames'. Fui e fiquei internado."

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A decisão de não voltar à televisão

Depois de 64 anos de trabalho, Faustão afirmou que não pretende retomar a rotina profissional. O tempo prolongado no hospital o levou a refletir sobre a carreira e sobre o momento de parar.

"Quando você fica muito tempo no hospital, passam várias séries, não filmes, pela sua cabeça. Pensei bastante e sempre falei: 'No dia em que eu parar, vou parar mesmo'. É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente. Trabalhei durante 64 anos e acho que fiz o que pude."

Agora, o apresentador disse que pretende viajar, aproveitar a convivência com a família e passar mais tempo com os animais de estimação. Para ele, o legado profissional, as amizades e os vínculos familiares estão entre os aspectos que dão sentido à vida.

"Primeiro, é deixar algum legado na sua profissão. Segundo, é ver que não foi só 'quá-quá-quá', que teve alguma coisa relevante. Terceiro, é ter relações de amizade para valer. Isso, além da família, faz com que você tenha vontade de viver."

Faustão também afirmou que enfrentar a doença foi parte importante de sua recuperação. "Você tem que enfrentar a doença com altivez. É isso que move você a dar uma virada. Sem dúvida alguma, esse é o grande segredo da vida."

Sobre os próximos anos, ele disse não ter grandes planos além de aproveitar o tempo com a família. "Quero curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar principalmente a convivência com a mulher e os filhos."

Os quatro transplantes

Faustão passou pelo primeiro transplante em agosto de 2023, quando recebeu um novo coração após enfrentar um quadro de insuficiência cardíaca. Em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim em razão do agravamento de uma doença renal crônica.

Em agosto de 2025, o apresentador recebeu um fígado e passou por um retransplante renal, chegando a quatro transplantes em dois anos. Naquele período, estava internado desde maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse e precisou passar por controle infeccioso e reabilitação antes dos novos procedimentos.