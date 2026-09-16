Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos por uso do ar-condicionado quente

Ana Maria Braga alertou os telespectadores na manhã desta quarta-feira, 16, sobre o cuidado com os olhos durante o programa Mais Você. A apresentadora contou que sofreu uma fissura na córnea depois de dormir com o ar-condicionado quente ligado durante a noite.
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No relato, Ana Maria disse ainda que o ressecamento provocou uma dor intensa e a fez acordar chorando.
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"Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador", alertou a apresentadora. "Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho."
"Esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. É um alerta para todo mundo. A córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar. E dói muito!", contou.
Ana Maria aproveitou para agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que a atendeu pela manhã.
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