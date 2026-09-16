Brasília Moto Festival terá shows de Milton Guedes e Harodlinho Mattos

O Brasília Moto Festival (BMF) ocupa o Eixo Cultural Ibero-Americano a partir desta quinta-feira (17/9) com uma programação que segue até domingo (20/9) com uma série de shows que celebram o motociclismo. Esta é a quinta edição do evento, que recebe motoclubes, motociclistas, colecionadores de carros antigos e os interessados na cultura brasileira. "O movimento do motociclismo e do motoclubismo em Brasília é um dos maiores do Brasil. O clima por aqui é de amizade, de encontros. É isso que as pessoas buscam no festival", explica Tânia Serzanink, diretora do evento, em material de divulgação.
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A programação tem início nesta quinta (17/9) com a On Seven7, banda de Brasília com repertório focado no rock nacional e internacional. Depois, sobe ao palco a Celebration Band, banda da Região Sul com repertório de rock produzido entre a década de 1960 e 2000. Lúpulo e Ray Titto e os Calabares encerram a primeira noite do BMF. Também estão na programação Haroldinho Mattos e MIlton Guedes, que fazem show na sexta-feira (18/9).
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Confira a programação completa do evento:
Quinta-feira (17/9)
19h - On Seven7
20h30 - Celebration Band
22h30 - Lúpulo
00h - Ray Titto e os Calabares
Sexta-feira (18/9)
17h - Homem Banda
19h - Orquestra/Rock
21h - Haroldinho Mattos
22h30 - Milton Guedes
0h30 - Azzarock
Sábado (19/9)
15h30h - Homem Banda
17h30 - Black Machine
19h - Monster Jam
21h - Two Silent Decades
22h30 - Tião e os Bravos
0h15 - Country Side Memories
Domingo (20/9)
12h - Gleisson Chaves (pocket show)
13h30 - Old Is Cool
15h - Quinta Essência
16h45 - Queen os Magic
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Brasília Moto Festival 2026
De quinta-feira (17/9) a domingo (20/9), no Espaço Cultural Ibero-Americano (Eixo Monumental, Brasília). Classificação etária livre
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