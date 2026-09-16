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Brasília Moto Festival terá shows de Milton Guedes e Harodlinho Mattos

Festival tem início nesta quinta-feira (17/9) no Eixo CUlutral Ibero-Americano e segue até domingo (20/9)

Mitlon Guedes - (crédito: Marco Aurelio Vieira)
Mitlon Guedes - (crédito: Marco Aurelio Vieira)

O Brasília Moto Festival (BMF) ocupa o Eixo Cultural Ibero-Americano a partir desta quinta-feira (17/9) com uma programação que segue até domingo (20/9) com uma série de shows que celebram o motociclismo. Esta é a quinta edição do evento, que recebe motoclubes, motociclistas, colecionadores de carros antigos e os interessados na cultura brasileira. "O movimento do motociclismo e do motoclubismo em Brasília é um dos maiores do Brasil. O clima por aqui é de amizade, de encontros. É isso que as pessoas buscam no festival", explica Tânia Serzanink, diretora do evento, em material de divulgação. 

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A programação tem início nesta quinta (17/9) com a On Seven7, banda de Brasília com repertório focado no rock nacional e internacional. Depois, sobe ao palco a Celebration Band, banda da Região Sul com repertório de rock produzido entre a década de 1960  e 2000. Lúpulo e Ray Titto e os Calabares encerram a primeira noite do BMF. Também estão na programação Haroldinho Mattos e MIlton Guedes, que fazem show na sexta-feira (18/9).

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Confira a programação completa do evento: 

Quinta-feira (17/9)

19h - On Seven7

20h30 - Celebration Band

22h30 - Lúpulo

00h - Ray Titto e os Calabares

  • Tião e os Bravos é atração do Brasília Moto Festival 2026 - Foto Divulgação
    Tião e os Bravos é atração do Brasília Moto Festival 2026 - Foto Divulgação Divulgação
  • Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2)
    Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2) Divulgação
  • Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2)
    Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2) Divulgação
  • Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2)
    Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2) Divulgação
  • Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2)
    Brasília Moto Festival 2026 faz sua quinta edição no Eixo Cultural Íbero-Americano - Foto Divulgação (2) Divulgação


Sexta-feira (18/9)

17h - Homem Banda

19h - Orquestra/Rock

21h - Haroldinho Mattos

22h30 - Milton Guedes

0h30 - Azzarock


 Sábado (19/9)

15h30h - Homem Banda

17h30 - Black Machine

19h - Monster Jam

21h - Two Silent Decades

22h30 - Tião e os Bravos

0h15 - Country Side Memories


Domingo (20/9)

12h - Gleisson Chaves (pocket show)

13h30 - Old Is Cool

15h - Quinta Essência

16h45 - Queen os Magic

 

SERVIÇO


Brasília Moto Festival 2026

De quinta-feira (17/9) a domingo (20/9), no Espaço Cultural Ibero-Americano (Eixo Monumental, Brasília). Classificação etária livre

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/09/2026 14:51
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