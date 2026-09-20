Isabel Coixet exalta cinema brasileiro e analisa limites das artes

Há mais de 40 anos refestelada no mundo do cinema e na lida com as artes, a espanhola Isabel Coixet é exemplo da expressão popular, refinada e globalizada. Aos 66 anos, ela é recorrente no circuito de festivais de cinema como Veneza, Cannes e Berlim, isso além de ter tido 10 títulos selecionados pelo prêmio Goya (considerado o Oscar espanhol).

À lista de astros que já dirigiu, em que estão Tim Robbins, Juliette Binoche, Penélope Cruz, Ben Kingsley e Mark Ruffalo, agora, com o filme Três vezes adeus (coproduzido com a Itália), ela soma Alba Rohrwacher e Elio Germano, centrais para a trama em que a personagem Marta passa a vida a limpo. Lúcida, divertida e muito informada, Isabel, uma notável amante de música e literatura, admira de Nina Simone a Os Mutantes, passando por Elis Regina e pelo filósofo de ponta, em sua avaliação, Vinicius de Moraes.

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Autora de filmes como Minha vida sem mim, A livraria e A vida secreta das palavras, a espanhola — atenta aos legados de Glauber Rocha e Clarice Lispector — conversa com o Correio sobre algorítimo, sabotagens aos festivais de cinema, avanço da extrema-direita e uma infinidade de inspirações pessoais.

Estamos na reta final de um festival de cinema, o mais tradicional, na capital do país, que quase não aconteceu. Como vê as vitórias suas em premiações, no circuito de eventos, e como vê o papel de financiamento ofertado com a realidade das plataformas, do streaming?

As plataformas são um animal ambíguo. Financiaram filmes que ninguém mais teria financiado e, ao mesmo tempo, impuseram uma lógica de algoritmo que nivela o risco. Eu as utilizo e sofro com elas, como todo mundo. O que me parece grave é que os festivais — o último espaço onde o cinema é visto como uma conversa coletiva — tenham de mendigar para sobreviver enquanto milhões são queimados em conteúdo esquecível. Sobre os prêmios: os que mais me tocaram não foram os mais brilhantes, mas os que vieram de lugares onde eu não esperava ser compreendida. O fato de uma espectadora em Seul, em Sydney ou em São Paulo reconhecer algo de si mesma em uma história minha continua me parecendo um pequeno milagre logístico e emocional.

Há um grande pesar, ao final da jornada do seu filme Três vezes adeus (em cartaz na cidade). Como se relaciona com sacrifícios de personagens?

Não encarei isso como um sacrifício. Michela Murgia (morta em 2023, e autora da semi-biografia que inspirou o filme) escreveu aquele final ciente do que sabia sobre o próprio corpo, e traí-lo teria sido uma covardia estética e moral. O cinema tem uma tendência doentia de adoçar a morte, de transformá-la em uma passagem luminosa ao som de cordas. Eu queria que doesse como dói: com desajeitamento, com coisas não ditas, com uma tigela de arroz pela metade. Perder um personagem central obriga o espectador a conviver com a ausência, e a ausência é uma matéria-prima narrativa muito mais fértil do que qualquer redenção de última hora.

Você conhece o Cinema Novo? E como se relaciona com o cinema atual brasileiro?

Claro que conheço o Cinema Novo. Vi Deus e o Diabo na Terra do sol em um cineclube de Barcelona aos 20 anos e saí com a sensação de que o cinema podia ser uma forma de fúria organizada. Glauber Rocha entendeu que a estética da precariedade era uma posição política, não uma limitação. E o que acontece agora no Brasil me parece extraordinário: Kleber Mendonça Filho (de O agente secreto) filma a memória como se fosse um thriller — e ainda por cima com muito humor! —, e o que Fernanda Torres faz em Ainda estou aqui é de uma contenção maravilhosa que deveria ser estudada. Quanto à música: cresci ouvindo Elis Regina e continuo achando que Águas de março e todas as canções de Vinicius de Moraes contêm mais sabedoria sobre a vida do que a maioria dos tratados de filosofia que li. Também sou muito fã de Os Mutantes; sempre quis incluí-los em alguma trilha sonora... Não descarto essa possibilidade!

Como vê avanços de narrativas de extrema-direita na Espanha?

Elas existem, e negá-lo seria ingenuidade. Onde governam, a primeira coisa que sofre cortes é a cultura, porque a cultura faz perguntas incômodas e eles preferem públicos obedientes. A ascensão dessas narrativas representa algo muito antigo disfarçado de novidade: o medo do outro, daqueles "que vêm tirar o nosso pão", transformado em programa eleitoral. O que mais me inquieta não são os políticos — que, afinal, fazem um trabalho sinistro —, mas o cansaço das pessoas decentes, aquela tentação de olhar para o outro lado porque indignar-se cansa. O cinema não vai salvar ninguém, mas pode impedir que nos acostumemos.

Como tira aprendizados diante das oportunidades de coproduzir com países alheios?

A Itália (com quem fiz Três vezes adeus) me ensinou muito ultimamente, a começar pela língua: rodar o filme em italiano, sendo eu espanhola, foi como cozinhar na casa de outra família com as panelas deles. Isso me obrigou a ouvir de outra maneira. O Japão me ensinou o valor do silêncio em Mapa dos sons de Tóquio. O mundo anglo-saxão me deu a disciplina do roteiro. Mas, sendo honesta, a cultura que mais me formou é a das mulheres que leio: Natalia Ginzburg, Annie Ernaux, Clarice Lispector, Michela Murgia. Elas me ensinaram que o doméstico pode ser épico.

Você costuma explorar o melancólico. Acha que o cinema toque níveis de cura para espectadores e público?

Desconfio da palavra curativo; soa a spa. Mas acredito que o cinema faz companhia, o que é diferente. Quando alguém sai de um filme meu e me diz "isso aconteceu comigo", não se curou de nada, mas durante duas horas sentiu-se menos sozinho — e isso não é pouca coisa. Para quem filma, também funciona: já inseri em meus filmes lutos que não sabia nomear de outra forma. A melancolia dos meus personagens não é uma pose; é a constatação de que a perda é o preço de ter querido algo. E suponho que eu tenha nascido melancólica.

Como percebe a construção do masculino no seu cinema?

Interesso-me pelos homens que duvidam. O cinema produziu, durante um século, uma masculinidade de certezas, e as certezas me entediam profundamente. Os homens dos meus filmes costumam estar feridos ou aprendendo a ouvir — o que, talvez, seja a mesma coisa. Quanto ao feminismo, o que nunca perco de vista é que as mulheres que filmo são pessoas antes de serem símbolos: elas erram, desejam de forma equivocada, mentem. Uma personagem feminina exemplar é uma personagem morta. E o jornalismo me deu o ofício de olhar: você aprende que a verdade está no detalhe que ninguém considera importante, na maneira como alguém segura uma xícara enquanto mente para você. Isso, no fim das contas, é dirigir.