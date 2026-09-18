Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a chamar atenção nas redes sociais. Desta vez, o motivo foi um detalhe que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs: os dois apareceram usando alianças de compromisso.
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A novidade foi mostrada por Virginia nas redes sociais durante sua passagem por Madri, na Espanha. Em um registro publicado pela influenciadora, o casal aparece exibindo as joias.
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Virginia aproveitou o momento para comemorar um ano de relacionamento e brincar com a novidade.
"Após 1 ano de namoro, veio aí a aliança, grupo!"
A publicação ganhou repercussão entre os seguidores, que passaram a comentar sobre a nova fase do casal. O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. tem sido acompanhado de perto desde que os dois assumiram o romance.
O casal chegou a passar por uma separação neste ano, mas acabou reatando posteriormente. Desde então, os dois voltaram a aparecer juntos e compartilhar momentos da relação nas redes sociais.
A chegada das alianças acontece justamente durante esse novo momento do relacionamento. O detalhe também levantou especulações entre os fãs sobre um possível casamento.
Até o momento, porém, não há confirmação de noivado. O que foi divulgado por Virginia é que os dois estão usando alianças de compromisso após completarem um ano de namoro.
Enquanto os seguidores especulam sobre os próximos passos do casal, Virginia e Vini Jr. seguem compartilhando registros da relação e aproveitando a nova fase juntos.
O texto Virginia Fonseca e Vini Jr. aparecem de aliança após um ano de namoro foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.