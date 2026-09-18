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Escritora revisita experiência traumática em estreia na literatura adulta

Autora de livros infantis relata internação psiquiátrica pela qual passou aos 20 anos de idade, em obra que mescla fatos e ficção

Livro autobiográfico de Raquel reconstitui episódio de quando autora passou por internação psiquiátrica - (crédito: Divulgação)
Livro autobiográfico de Raquel reconstitui episódio de quando autora passou por internação psiquiátrica - (crédito: Divulgação)

Raquel Machado nunca havia experimentado sentimentos tão intensos durante o processo de escrita. No mais recente trabalho, a autora de livros infantis decidiu revisitar evento traumático pelo qual passou na juventude. “Teve momentos que parei, chorei e dormi, sem conseguir escrever naquela noite”, compartilha. Fatos e ficção dividem espaço em No auge da loucura, lançado neste mês, que reconta uma internação psiquiátrica.

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A narrativa autobiográfica é ambientada em Goiânia, cidade natal da autora, no final da década de 1990, e se constitui de memórias, relatos de enfermeiras e pitadas de imaginação. “Como escritora dei meu toque criando alguns eventos, aumentando uns e recuando em outros”, revela Raquel, que era estudante de história quando o episódio de surto psicótico aconteceu.

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Na época, ela recebeu diagnóstico de “mania-depressiva”, denominação que hoje corresponde ao transtorno bipolar. Vergonha, tristeza e medo, conta Raquel, impediram que a história fosse escrita antes. O incentivo da filha foi um dos fatores que a encorajou. “Passaram-se tantos anos. Relembrar é viver, porém tive que manter meus pés no chão e ver que minha vida é outra e eu também sou outra”, comenta. Ela reforça a importância da terapia para lidar com traumas. “Realmente não tenho traumas, tanto que passo no local onde existia a clínica, vejo os escombros e não sinto mais nada.”

Se colocar como personagem foi doloroso. Como recurso, Raquel preferiu chamar a protagonista de Walquíria. “A escrita sobre nós mesmos é mais do que um desabafo. Eu acredito que também denuncia pessoas e instituições e ajuda algumas pessoas a se defenderem. Além disso, apesar de não ser um livro de autoajuda, acredito que possa fazer o bem a quem ler e tiver um parente em situação delicada”, argumenta a autora.

Raquel tinha 20 anos, idade em que foi internada, quando escreveu o primeiro livro infantil, intitulado Abracadabra. A obra esperou mais de duas décadas para ser publicada, em 2019. Na sequência, a autora lançou As lágrimas do vovô, em 2022, e A fantástica oficina de Arthur, em 2025. Em outubro, No auge da loucura será lançado em diferentes eventos em Goiânia.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 18/09/2026 17:37
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