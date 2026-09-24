Thalita Rebouças celebra "casamento" com audiovisual com nova adaptação

A escritora Thalita Rebouças celebra a décima adaptação de uma obra literária autoral para os cinemas com o lançamento de Era uma vez a minha 1ª vez. O filme, baseado no livro homônimo de 2011, acompanha as amigas Teresa (Letícia Braga), Clara (Castorine), Tuca (Lívia Silva) e Patty (Duda Matte), quatro adolescentes que estabelecem uma meta em comum: deixar de ser virgens antes da formatura. Dirigido por Claudia Castro e roteirizado pela autora, o longa aborda de forma leve, madura e descomplicada as descobertas e os ritos de passagem da juventude.

O “casamento”, como define a própria escritora, entre Thalita e o audiovisual já dura 10 anos, desde o lançamento de É fada!, em 2016. “Eu nunca achei que fosse gostar tanto de pegar um livro meu e adaptá-lo para o cinema, podendo trazer coisas que não eram faladas na época, como diversidade e a pauta LGBTQIAPN+, por exemplo. É muito bacana poder revisitar esse trabalho, manter sua essência e, ao mesmo tempo, criar novos personagens que trazem representatividade para o filme”, comemora a autora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a roteirista, trata-se de uma narrativa essencialmente sobre meninas com angústias, enquanto o sexo funciona apenas como pano de fundo do longa. “É uma história atemporal, porque as adolescentes de hoje em dia têm as mesmas questões que as nossas avós tiveram durante a juventude. São as mesmas espinhas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos amores não correspondidos. Todo mundo consegue se identificar com aquelas garotas, porque já vivemos ou iremos viver algo parecido”, defende Thalita.

À frente de um trabalho que fala sobre sexo para adolescentes, a escritora diz não se sentir pressionada ao tratar do tema. “O que as pessoas esperam de um filme meu é sempre a leveza com humor e sem didatismo. Os pais sabem que eu gosto de botar os adolescentes para pensar”, assegura Thalita. “Além disso, leveza e sensibilidade são duas características que fazem parte das minhas obras desde o começo da minha carreira”, afirma.

