Eloá Ataíde estreará em musical inspirado em best-seller de Thalita Rebouças

Aos 13 anos, Eloá Ataíde se prepara para subir ao palco e se tornar uma das grandes revelações do musical “Fala Sério, Mãe! – Elas Só Mudam de Endereço”, superprodução baseada no best-seller de Thalita Rebouças, que estreia nesta quinta-feira, 8, no Roxy Dinner Show, em Copacabana, e ficará em cartaz até 29 de março.

Pensado para ser vivido em família, o espetáculo mistura humor, emoção e identificação ao retratar, com sensibilidade, as complexas e afetuosas relações entre mães e filhos. Na trama, Eloá dá vida à personagem Bela, uma pré-adolescente intensa, divertida e cheia de verdades.

Para Eloá, integrar o elenco de um musical inspirado em uma obra de Thalita Rebouças representa um marco especial em sua trajetória. “Estou vivendo um sonho! Fazer parte de um musical baseado em um best-seller da Thalita, de quem eu já era fã, com uma produção grandiosa, no palco do Roxy, é sensacional”, afirma a jovem.

“Além disso, poder conviver com ela diariamente, trocar experiências nos ensaios, conhecê-la além dos livros e descobrir a pessoa incrível e a atriz maravilhosa que ela é tem feito toda a diferença na minha vida pessoal e profissional”, completa.

Natural de Arraial do Cabo (RJ), Eloá é atriz, cantora e bailarina. Iniciou sua trajetória artística aos 4 anos de idade e, desde então, construiu um currículo consistente. Já integrou sete peças teatrais e cinco musicais, entre eles "Anos 80 – Um Musical de Filho para Pai", "Achados e Perdidos – O Musical", "A Megera Domada" e "EscolinhaZinha do Professor Raimundo", onde interpretou o personagem Seu Batista.

No audiovisual, participou do filme “O Meu, O Seu, O Nosso Natal”, disponível no Prime Video Brasil e exibido pela AMC TV, e atualmente integra o elenco da novela vertical “Frutos do Abandono”, que estreia ainda este ano, vivendo a personagem Keila.