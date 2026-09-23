Roça Cri-criativa promove ação sobre natureza para crianças

O projeto Roça Cri-criativa volta com nova programação, após o sucesso do musical infantil Show da Roça Cri-criativa, lançado em 2025. Este ano, as ações vão ocorrer entre sábado (26/9) e dia 22 de outubro e são voltadas para estudantes do ensino fundamental de escola pública. O projeto proporcionará atividades de ecologia e fortalecimento emocional para as crianças em setembro e, durante o mês de outubro, serão realizadas as apresentações do espetáculo. A iniciativa tem como objetivo conscientizar crianças sobre a crise climática e a importância da conservação da natureza, por meio de atividades didáticas, lúdicas e acolhedoras.

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Nesta edição, o início da temporada será marcado pela ação Infâncias, Natureza e Emergências Climáticas, que começa na Prefeitura da 215 Norte no sábado (26/9) e vai contar com rodas de conversa interativas, respiração guiada e atividades inspiradas no yoga. Na segunda-feira (28/9), estudantes e professores participam de atividade de plantio coletivo de 20 mudas nativas do Cerrado na Escola Classe Beija-Flor (EQN 315/316). Também serão distribuídas mudas nas apresentações do musical.

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O espetáculo Roça Cri-criativa chega no Centro Cultural Renato Russo no dia dois de outubro e no Complexo Cultural de Planaltina no dia 22 do mesmo mês com nova montagem e canções autorais. Nambira, a Palhaça Frita, conduzirá as crianças na jornada de sair do cenário caótico da cidade grande e conhecer a paz da roça, com ajuda dos animais ali presentes. A apresentação é interativa e convida as crianças a cantar, dançar e fazer posturas de yoga baseadas nos bichos da fazenda. Além disso, oferece suporte de acessibilidade, com tradução em Libras e audiodescrição com fones.

Programação

Sábado (26/9), às 10h: Ação comunitária na Prefeitura da 215 Norte (Brasília/DF)

Segunda (28/9), às 9h30 e 16h30: Plantio de 20 mudas nativas do Cerrado na Escola Classe Beija-Flor (EQN 315/316, Asa Norte)

2 de outubro, às 15h: Apresentação do espetáculo no Teatro Hugo Rodas, no Centro Cultural Renato Russo, Plano Piloto. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

22 de outubro, às 10h e 15h: Apresentação do espetáculo no Complexo Cultural de Planaltina. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Serviço

Roça Cri-criativa — Ação Infâncias, Natureza e Emergências Climáticas

De sábado (26/9) a 23 de outubro. Confira a programação. Entrada franca.