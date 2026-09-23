Paolla Oliveira retorna ao Carnaval como rainha de bateria da Imperatriz

Paolla Oliveira está de volta ao Carnaval carioca. Aos 44 anos, a atriz foi anunciada nesta quarta-feira (23) como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, assumindo um dos postos mais cobiçados dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A novidade marca o retorno da artista à função após seu afastamento da Grande Rio, agremiação pela qual desfilou durante cinco anos consecutivos.

A confirmação foi divulgada pela revista Quem, que destacou a decisão de Paolla de voltar à avenida mesmo depois de ter sinalizado uma pausa em sua trajetória como rainha de bateria. A atriz, que se tornou uma figura conhecida no Carnaval por sua presença nos desfiles, compartilhou a emoção de assumir um novo compromisso com a festa e com a comunidade da Imperatriz Leopoldinense.

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Em uma declaração sobre o anúncio, Paolla explicou que a retomada não fazia parte de seus planos iniciais, mas que o distanciamento do Carnaval a ajudou a compreender o significado que a celebração tem em sua vida. "Tô dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", afirmou a atriz.

A artista também refletiu sobre a dificuldade de se afastar completamente de uma atividade que faz parte de sua história pessoal. "Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente? Fui muito feliz em tudo que vivi até aqui. E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir", declarou. A fala reforça o tom emocional do anúncio e a disposição da atriz para iniciar uma nova fase no Carnaval.

Atriz explica o significado do retorno à folia

Ao falar sobre sua relação com a festa, Paolla Oliveira destacou a dimensão coletiva do Carnaval e a importância das comunidades que mantêm a tradição dos desfiles. A atriz ressaltou que a celebração ultrapassa a participação individual dos artistas e representa uma manifestação cultural construída ao longo de gerações.

"Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez", disse a artista.

A nova rainha de bateria também agradeceu à Imperatriz Leopoldinense pela oportunidade e demonstrou entusiasmo em conhecer mais de perto os integrantes da escola. "Obrigada pelo convite, Imperatriz! Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece", afirmou.

Saída da Grande Rio aconteceu em 2025

O afastamento de Paolla Oliveira da Grande Rio ocorreu em 2025, quando a atriz explicou que precisava concentrar sua atenção nas gravações da novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpretou Heleninha Roitman, além de dedicar tempo aos cuidados com o pai, diagnosticado com demência frontotemporal. Depois de cinco anos à frente da bateria da escola de Duque de Caxias, a artista deixou o posto, que posteriormente foi ocupado por Virginia Fonseca durante um ano.

A mudança para a Imperatriz Leopoldinense acontece após a passagem de Iza pelo posto de rainha de bateria da escola no Carnaval de 2026. Com a saída da cantora, os nomes de Paolla Oliveira e Mileide Mihaile chegaram a ser especulados para assumir a função. Em agosto, segundo a Quem, a assessoria da agremiação havia informado que ainda não existia uma definição pública sobre a nova rainha.

Para o Carnaval 2027, a Imperatriz Leopoldinense prepara um desfile inspirado no enredo "A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia". De acordo com a escola, a apresentação vai abordar a história de uma boneca que permaneceu desaparecida por mais de 30 anos. Com a chegada de Paolla Oliveira, a agremiação passa a contar com uma artista que já possui experiência na avenida e que agora inicia uma nova etapa de sua trajetória no Carnaval carioca.