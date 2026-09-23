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Paolla Oliveira retorna ao Carnaval como rainha de bateria da Imperatriz

Após se afastar da Grande Rio, Paolla Oliveira ganha novo posto no Carnaval 2027

Paolla Oliveira retorna ao Carnaval como rainha de bateria da Imperatriz - (crédito: Reprodução/Instagram)
Paolla Oliveira retorna ao Carnaval como rainha de bateria da Imperatriz - (crédito: Reprodução/Instagram)

Paolla Oliveira está de volta ao Carnaval carioca. Aos 44 anos, a atriz foi anunciada nesta quarta-feira (23) como a nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, assumindo um dos postos mais cobiçados dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A novidade marca o retorno da artista à função após seu afastamento da Grande Rio, agremiação pela qual desfilou durante cinco anos consecutivos.

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A confirmação foi divulgada pela revista Quem, que destacou a decisão de Paolla de voltar à avenida mesmo depois de ter sinalizado uma pausa em sua trajetória como rainha de bateria. A atriz, que se tornou uma figura conhecida no Carnaval por sua presença nos desfiles, compartilhou a emoção de assumir um novo compromisso com a festa e com a comunidade da Imperatriz Leopoldinense.

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Em uma declaração sobre o anúncio, Paolla explicou que a retomada não fazia parte de seus planos iniciais, mas que o distanciamento do Carnaval a ajudou a compreender o significado que a celebração tem em sua vida. "Tô dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele. Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", afirmou a atriz.

A artista também refletiu sobre a dificuldade de se afastar completamente de uma atividade que faz parte de sua história pessoal. "Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente? Fui muito feliz em tudo que vivi até aqui. E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir", declarou. A fala reforça o tom emocional do anúncio e a disposição da atriz para iniciar uma nova fase no Carnaval.

Atriz explica o significado do retorno à folia

Ao falar sobre sua relação com a festa, Paolla Oliveira destacou a dimensão coletiva do Carnaval e a importância das comunidades que mantêm a tradição dos desfiles. A atriz ressaltou que a celebração ultrapassa a participação individual dos artistas e representa uma manifestação cultural construída ao longo de gerações.

"Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez", disse a artista.

A nova rainha de bateria também agradeceu à Imperatriz Leopoldinense pela oportunidade e demonstrou entusiasmo em conhecer mais de perto os integrantes da escola. "Obrigada pelo convite, Imperatriz! Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece", afirmou.

Saída da Grande Rio aconteceu em 2025

O afastamento de Paolla Oliveira da Grande Rio ocorreu em 2025, quando a atriz explicou que precisava concentrar sua atenção nas gravações da novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpretou Heleninha Roitman, além de dedicar tempo aos cuidados com o pai, diagnosticado com demência frontotemporal. Depois de cinco anos à frente da bateria da escola de Duque de Caxias, a artista deixou o posto, que posteriormente foi ocupado por Virginia Fonseca durante um ano.

A mudança para a Imperatriz Leopoldinense acontece após a passagem de Iza pelo posto de rainha de bateria da escola no Carnaval de 2026. Com a saída da cantora, os nomes de Paolla Oliveira e Mileide Mihaile chegaram a ser especulados para assumir a função. Em agosto, segundo a Quem, a assessoria da agremiação havia informado que ainda não existia uma definição pública sobre a nova rainha.

Para o Carnaval 2027, a Imperatriz Leopoldinense prepara um desfile inspirado no enredo "A memória do rei e o sumiço de Dona Júlia". De acordo com a escola, a apresentação vai abordar a história de uma boneca que permaneceu desaparecida por mais de 30 anos. Com a chegada de Paolla Oliveira, a agremiação passa a contar com uma artista que já possui experiência na avenida e que agora inicia uma nova etapa de sua trajetória no Carnaval carioca.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 23/09/2026 14:22
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