Rayman Legends Retold: título volta com visual renovado e conteúdo inédito

Novo jogo de Rayman promete um tapa no visual e novos conteúdos. - (crédito: Reprodução/Ubisoft)

Convidado pela Ubisoft Brasil, o Correio jogou antecipadamente o remake de Rayman, o jogo plataforma do estúdio francês que vai ser refeito para nova geração que além dos visuais atualizados vai ganhar a adição de conteúdo inédito.

Rayman é um dos clássicos títulos de plataforma, com o personagem retorna para o estilo plataforma no qual a franquia nasceu, na sétima geração de consoles — PlayStation 3 e Xbox 360 – legado que foi seguido por Legends e agora será trazido para um novo público por meio de Rayman Legends Retold.

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Com 50 minutos de jogabilidade disponibilizadas e alguns níveis do título, é fácil dizer que o jogo está visualmente excelente, com uma direção de arte que não só atualizou os designs dos personagens principais, mas que teve o cuidado de por diversos detalhes nos cenários do jogo.

Além disso, o título agora conta com cinemáticas que prometem aprofundar a história e uma dublagem inédita em Português do Brasil, trazendo Leandro Hainis como Rayman, Guilherme Briggs como Globox, Mari Haruno como Barbara e Bruno Casemiro como Grande Minimo.

Plataforma mais acessível

Nessa nova empreitada, o título vai contar com vários tipos de níveis, desde o estilo clássico de saltar pela fase até chegar ao final, missões em 3D onde o jogador controla um dragão — que lembra os “shooters de navinha” — missões com tempo para chegar até o final da fase e as clássicas missões musicais.

Na preview, uma das missões disponíveis trazia o clássico pop, Macarena, em uma versão adaptada para o jogo e mantinha a fórmula já conhecida de colocar os efeitos sonoros do nível para conversar com a trilha sonora. Eles inclusive, já divulgaram um trechinho de como é o nível dentro do título.

E para os inimigos de títulos plataforma, podem ficar tranquilizados, porque a nova versão de Rayman traz uma mecânica de auxílio para não frustrar o jogador preso muito tempo em um nível. Tocando o gatilho, o personagem fica imortal e pode flutuar através da fase com a ajuda da fada, assim atravessando obstáculos sem ficar preso eternamente em um trecho específico. Apesar de útil, alguns jogadores podem considerar o recurso “roubado”, mas com muita calma, a mecânica de auxílio pode ser ativada e desativada a qualquer momento da jogatina.

Novo conteúdo

Além das fases do título anterior, Retold vai expandir o jogo com uma história nova, repleta de níveis inéditos. O ambiente novo traz ainda uma mecânica de interação com o cenário que obriga o jogador a calcular o tempo de cada ação para conseguir acertar pulos nos momentos certos. Novos inimigos também utilizam desse recurso para tomarem dano e, com certeza, os chefes da área também vão ser vencidos através da mecânica nova.

Rayman Legends Retold chega em 1 de outubro para o PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.