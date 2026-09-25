Musical ‘Quase Normal’ explora a complexidade das relações familiares

Peça musical 'Quase Normal' é uma adaptação da Broadway e está em cartaz neste final de semana - (crédito: Maria Eduarda Hesketh/Divulgação)

O Espaço Cidade dos Bonecos, no Gama, recebe, nesta sexta-feira (25/9) e até domingo (27/9), a 2ª temporada do espetáculo Quase Normal.

Leia também: Lago Oeste recebe oficinas e espetáculos de teatro gratuitos no fim de semana

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A peça musical é uma adaptação do musical premiado Next to Normal, da Broadway. O espetáculo mergulha na complexidade das relações familiares e da saúde mental, explorando os dilemas de uma família atravessada pelo transtorno bipolar da mãe e pelas consequências silenciosas que essa condição impõe aos vínculos afetivos.

Leia também: Marina Mug lança música inédita de Rita Lee guardada há mais de 40 anos

A adaptação brasiliense aposta em uma estética minimalista e intimista, privilegiando o corpo do ator, a expressividade do canto e a escuta como elementos cênicos centrais. A direção artística é assinada por Paula Hesketh, a direção de movimento por Fernanda Vasques e a direção musical de Fernando Bastos. No elenco, Alessandra Maraschino, Ana Cecília Gontijo, Felipe Vasques, Fernando Bastos, Gabriel Neves e Henrique Valenzuela.

Serviço

Sexta-feira (25/9), às 19h30; Sábado (26/9), às 20h e domingo (27/9), às 18h, no Espaço Cidade dos Bonecos (Avenida Buriti Condomínio Esquina do Sol, lote 15, comercial, Núcleo Rural Ponte Alta Norte). Entrada franca.