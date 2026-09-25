Musical ‘Quase Normal’ explora a complexidade das relações familiares

O Espaço Cidade dos Bonecos, no Gama, recebe, nesta sexta-feira (25/9) e até domingo (27/9), a 2ª temporada do espetáculo Quase Normal.
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A peça musical é uma adaptação do musical premiado Next to Normal, da Broadway. O espetáculo mergulha na complexidade das relações familiares e da saúde mental, explorando os dilemas de uma família atravessada pelo transtorno bipolar da mãe e pelas consequências silenciosas que essa condição impõe aos vínculos afetivos.
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A adaptação brasiliense aposta em uma estética minimalista e intimista, privilegiando o corpo do ator, a expressividade do canto e a escuta como elementos cênicos centrais. A direção artística é assinada por Paula Hesketh, a direção de movimento por Fernanda Vasques e a direção musical de Fernando Bastos. No elenco, Alessandra Maraschino, Ana Cecília Gontijo, Felipe Vasques, Fernando Bastos, Gabriel Neves e Henrique Valenzuela.
Serviço
Sexta-feira (25/9), às 19h30; Sábado (26/9), às 20h e domingo (27/9), às 18h, no Espaço Cidade dos Bonecos (Avenida Buriti Condomínio Esquina do Sol, lote 15, comercial, Núcleo Rural Ponte Alta Norte). Entrada franca.