Boi Refletido e Forró agitam programação gratuita no Centro Cultural TCU

O Centro Cultural TCU promove, neste sábado (26/9) e no domingo (27/9), os Encontros Culturais, com uma programação gratuita de música e dança. As atividades integram a exposição Festa de Luz: as festas populares e a arte brasileira, que foi prorrogada até 12 de outubro.
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A entrada para os eventos é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
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Programação de sábado (26/9)
A ONG Adhas/Pellinsky apresenta o Boi Refletido, manifestação cultural do Planalto Central, às 17h. A performance conta uma história através da dança e das cores, incorporando referências da cultura da região Norte e elementos do Cerrado.
A identidade do boi de Brasília é composta por vestimentas coloridas e pela presença de animais característicos do bioma, como o lobo-guará.
Programação de domingo (27/9)
O domingo será dedicado ao forró. Às 16h, a professora Amanda Souza, do projeto Forr’ol, comanda um aulão com demonstrações passo a passo para quem deseja aprender a dançar.
Logo depois, às 17h, o grupo Forró do Dengo sobe ao palco. Formada em 2023 em Brasília, a banda reúne músicos que compartilham o amor pela música nordestina e já conta com trabalhos autorais lançados.
Atividades para toda a família
O público também pode participar de oficinas e visitas guiadas nos dois dias. No sábado (26/9), ocorre a oficina de fuxico, enquanto no domingo (27/9) a atividade será a confecção de bandeirinhas na oficina Bandeira bandeira.
As oficinas são destinadas a crianças maiores de 6 anos e acontecem em quatro sessões: às 10h, 11h20, 15h e 16h20. Cada horário tem 30 vagas, preenchidas por ordem de chegada no local.
Visitas mediadas à exposição Festa de Luz também serão realizadas no sábado (26/9) e no domingo (27/9), em dois horários: às 9h15 e às 14h.
Serviço
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Encontros Culturais: sábado (26) e domingo (27), das 9h15 às 18h.
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Boi Refletido: sábado (26), às 17h.
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Aulão de forró: domingo (27), às 16h.
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Show Forró do Dengo: domingo (27), às 17h.
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Local: Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3).
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Entrada: gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
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Exposição “Festa de Luz”: visitação até 12 de outubro, de terça a domingo, das 9h às 18h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.