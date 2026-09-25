Lago Oeste recebe oficinas e espetáculos de teatro gratuitos no fim de semana

A Fanfarra Maluvidas, atração musical do Encontro de Artes do Lago Oeste, se apresenta na programação de domingo. - (crédito: Divulgação)

O Encontro de Artes do Lago Oeste encerra a programação com um fim de semana dedicado ao teatro. No sábado (26/9) e no domingo (27/9), a Asproeste recebe oficinas, apresentações musicais e espetáculos, com todas as atividades gratuitas.

O projeto levou diferentes linguagens artísticas ao Lago Oeste ao longo de quatro fins de semana, passando por dança, cinema, música e circo.

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Programação gratuita

No sábado (26/9), as atividades começam às 14h com a oficina Brincando de Atuar, ministrada por Ana Matuza. Em seguida, das 16h às 18h, Luciana Martins conduz a oficina Atuação para o Teatro: Exercícios e Jogos. Às 18h30, a Fanfarra Me Chame Pelo Nome se apresenta. Para fechar a noite, às 19h30, o Coletivo Truvação encena o espetáculo Umbigo do Infinito.

A programação de domingo (27/9) repete as duas oficinas nos mesmos horários da tarde. A parte musical fica por conta da Fanfarra Maluvidas, às 18h30. O encerramento do evento acontece às 19h30 com a peça A Batalha do Portal, também do Coletivo Truvação. As inscrições para as oficinas devem ser feitas por formulário eletrônico.

Transporte gratuito e acessibilidade

Para facilitar o acesso do público de outras regiões do Distrito Federal, o evento oferece transporte gratuito entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Asproeste. É necessário realizar inscrição prévia, pois as vagas são limitadas à capacidade dos veículos.

13h: Rodoviária do Plano Piloto ? Asproeste

16h15: Asproeste ? Rodoviária do Plano Piloto

17h15: Rodoviária do Plano Piloto ? Asproeste

21h30: Asproeste ? Rodoviária do Plano Piloto

O projeto também conta com recursos de acessibilidade, como Libras, audiodescrição e legendas descritivas, disponibilizados de acordo com a programação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.