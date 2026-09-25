Especialistas elegem a melhor série do século; confira o ranking

Em uma seleção que reuniu mais de 500 profissionais da indústria do entretenimento, o jornal The New York Times elegeu Breaking Bad como a melhor série de televisão do século 21. Exibida originalmente entre 2008 e 2013, a produção conquistou o primeiro lugar no topo da votação organizada pelo veículo.
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A escolha foi feita a partir das preferências de atores, showrunners, executivos e outros nomes do setor. Cada participante indicou as dez melhores séries lançadas desde 1º de janeiro de 2000, e os votos deram origem ao ranking final.
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Entre os profissionais consultados pelo jornal estão atores, criadores e showrunners como Bryan Cranston, Damon Lindelof, Elisabeth Moss, Colman Domingo, Jason Bateman, Lena Dunham, Lena Waithe, Noah Hawley e Rose Byrne
Veja a lista completa:
- Breaking Bad (2008-2013)
- The Wire (2002-2008)
- Mad Men (2007-2015)
- Succession (2019-2023)
- Fleabag (2016-2019)
- Game of Thrones (2011-2019)
- Veep (2012-2019)
- 30 Rock (2006-2013)
- Curb Your Enthusiasm (2000-2004)
- Atlanta (2016-2022)
- The Office – EUA (2005-2013)
- Arrested Development (2003-2019)
- Girls (2012-2017)
- Friday Night Lights (2006-2011)
- Six Feet Under (2001-2005)
- The Office – U.K. (2001-2003)
- The Americans (2013-2018)
- I May Destroy You (2020)
- Chernobyl (2019)
- The Crown (2016-2023)
- The White Lotus (2021-)
- Lost (2004-2010)
- The Comeback: O Retorno (2005-2026)
- Deadwood (2004-2006)
- The Leftovers (2014-2017)
- Black Mirror (2011-)
- Better Call Saul (2015-2022)
- Irmãos de Guerra (2001)
- Key & Peele (2012)
- Ruptura (2022-)
- Suvirvor (2000-)
- Andor (2022-2025)
- Enlightened (2011-2013)
- Schitt’s Creek (2015-2020)
- True Detective (2014-)
- The Pitt (2025-)
- Battlestar Galactica (2004-2009)
- Homeland (2011-2020)
- Watchmen (2019)
- Adolescência (2020)
- Louie (2010-2015)
- Hacks (2021-2026)
- Peaky Blinders (2013-2022)
- Bojack Horseman (2014-2020)
- Happy Valley (2012-2023)
- Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)
- Twin Peaks: O Retorno (2017)
- House of Cards (2013-2018)
- Pessoas Normais (2020)
- Parks and Recreation (2009-2025)
- The Good Place (2016-2020)
- Downtown Abbey (2010-2015)
- Stranger Things (2016-2025)
- The Bureau (2015-2020)
- Insecure (2016-2021)
- Nathan For You (2013-2017)
- I Think You Should Leave (2019-)
- Chappelle’s Show (2003-2006)
- Pen15 (2019-2021)
- Peep Show (2003-2015)
- RuPaul’s Drag Race (2009-)
- Slow Horses (2022-)
- The Thick of It (2005-2012)
- Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)
- Mare of Easttown (2021)
- The Rehearsal (2022-)
- O Conto da Aia (2017-2025)
- Ozark (2017-2022)
- Anthony Bourdain: No Reservations (2005-2012)
- The Shield (2002-2008)
- Treta (2023)
- Round 6 (2021-2025)
- Barry (2018-2023)
- O Urso (2022-2026)
- Ted Lasso (2020-2026)
- Alguém em Algum Lugar (2022-2024)
- Modern Family (2009-2020)
- It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)
- The Good Wife (2009-2016)
- How To with John Wilson (2020-2023)
- O Gambito da Rainha (2020)
- Better Things (2016-2022)
- Justificado (2010-2015)
- Planeta Terra (2006)
- The Great British Baking Show (2010-2026)
- Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024)
- Reservation Dogs (2021-2023)
- Dexter (2006-2013)
- Bebê Rena (2024)
- Eastbound & Down (2009-2013)
- Catastrophe (2015-2019)
- The Night Of (2016)
- Estação Onze (2021)
- A Diplomata (2023-2026)
- House (2004-2012)
- Halt and Catch Fire (2014-2017)
- Community (2009-2015)
- The OA (2016-2019)
- Gilmore Girls (2000-2007)
- Scandal: Os Bastidores do Poder (2012-2018)