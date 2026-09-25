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NEW YORK TIMES

Especialistas elegem a melhor série do século; confira o ranking

Votação com mais de 500 profissionais da indústria define as produções mais marcantes lançadas a partir de 2000

séries - (crédito: Divulgação)
séries - (crédito: Divulgação)

Em uma seleção que reuniu mais de 500 profissionais da indústria do entretenimento, o jornal The New York Times elegeu Breaking Bad como a melhor série de televisão do século 21. Exibida originalmente entre 2008 e 2013, a produção conquistou o primeiro lugar no topo da votação organizada pelo veículo.

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A escolha foi feita a partir das preferências de atores, showrunners, executivos e outros nomes do setor. Cada participante indicou as dez melhores séries lançadas desde 1º de janeiro de 2000, e os votos deram origem ao ranking final.

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Entre os profissionais consultados pelo jornal estão atores, criadores e showrunners como Bryan Cranston, Damon Lindelof, Elisabeth Moss, Colman Domingo, Jason Bateman, Lena Dunham, Lena Waithe, Noah Hawley e Rose Byrne

Veja a lista completa:

  1. Breaking Bad (2008-2013)
  2. The Wire (2002-2008)
  3. Mad Men (2007-2015)
  4. Succession (2019-2023)
  5. Fleabag (2016-2019)
  6. Game of Thrones (2011-2019)
  7. Veep (2012-2019)
  8. 30 Rock (2006-2013)
  9. Curb Your Enthusiasm (2000-2004)
  10. Atlanta (2016-2022)
  11. The Office – EUA (2005-2013)
  12. Arrested Development (2003-2019)
  13. Girls (2012-2017)
  14. Friday Night Lights (2006-2011)
  15. Six Feet Under (2001-2005)
  16. The Office – U.K. (2001-2003)
  17. The Americans (2013-2018)
  18. I May Destroy You (2020)
  19. Chernobyl (2019)
  20. The Crown (2016-2023)
  21. The White Lotus (2021-)
  22. Lost (2004-2010)
  23. The Comeback: O Retorno (2005-2026)
  24. Deadwood (2004-2006)
  25. The Leftovers (2014-2017)
  26. Black Mirror (2011-)
  27. Better Call Saul (2015-2022)
  28. Irmãos de Guerra (2001)
  29. Key & Peele (2012)
  30. Ruptura (2022-)
  31. Suvirvor (2000-)
  32. Andor (2022-2025)
  33. Enlightened (2011-2013)
  34. Schitt’s Creek (2015-2020)
  35. True Detective (2014-)
  36. The Pitt (2025-)
  37. Battlestar Galactica (2004-2009)
  38. Homeland (2011-2020)
  39. Watchmen (2019)
  40. Adolescência (2020)
  41. Louie (2010-2015)
  42. Hacks (2021-2026)
  43. Peaky Blinders (2013-2022)
  44. Bojack Horseman (2014-2020)
  45. Happy Valley (2012-2023)
  46. Broad City: A Cidade das Minas (2014-2019)
  47. Twin Peaks: O Retorno (2017)
  48. House of Cards (2013-2018)
  49. Pessoas Normais (2020)
  50. Parks and Recreation (2009-2025)
  51. The Good Place (2016-2020)
  52. Downtown Abbey (2010-2015)
  53. Stranger Things (2016-2025)
  54. The Bureau (2015-2020)
  55. Insecure (2016-2021)
  56. Nathan For You (2013-2017)
  57. I Think You Should Leave (2019-)
  58. Chappelle’s Show (2003-2006)
  59. Pen15 (2019-2021)
  60. Peep Show (2003-2015)
  61. RuPaul’s Drag Race (2009-)
  62. Slow Horses (2022-)
  63. The Thick of It (2005-2012)
  64. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)
  65. Mare of Easttown (2021)
  66. The Rehearsal (2022-)
  67. O Conto da Aia (2017-2025)
  68. Ozark (2017-2022)
  69. Anthony Bourdain: No Reservations (2005-2012)
  70. The Shield (2002-2008)
  71. Treta (2023)
  72. Round 6 (2021-2025)
  73. Barry (2018-2023)
  74. O Urso (2022-2026)
  75. Ted Lasso (2020-2026)
  76. Alguém em Algum Lugar (2022-2024)
  77. Modern Family (2009-2020)
  78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-)
  79. The Good Wife (2009-2016)
  80. How To with John Wilson (2020-2023)
  81. O Gambito da Rainha (2020)
  82. Better Things (2016-2022)
  83. Justificado (2010-2015)
  84. Planeta Terra (2006)
  85. The Great British Baking Show (2010-2026)
  86. Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (2024)
  87. Reservation Dogs (2021-2023)
  88. Dexter (2006-2013)
  89. Bebê Rena (2024)
  90. Eastbound & Down (2009-2013)
  91. Catastrophe (2015-2019)
  92. The Night Of (2016)
  93. Estação Onze (2021)
  94. A Diplomata (2023-2026)
  95. House (2004-2012)
  96. Halt and Catch Fire (2014-2017)
  97. Community (2009-2015)
  98. The OA (2016-2019)
  99. Gilmore Girls (2000-2007)
  100. Scandal: Os Bastidores do Poder (2012-2018)

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 25/09/2026 15:40
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