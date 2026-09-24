Cine Brasília retoma programação regular com clássicos e estreias

Depois de três semanas com a sala dedicada ao 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Cine Brasília retoma a programação regular nesta quinta-feira (24/9). Até 30 de setembro, a agenda reúne clássicos do cinema, relançamentos, sessões especiais e quatro estreias de produções brasileiras.

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Um dos destaques da semana é Cidadão Kane, de Orson Welles, que será exibido no sábado (26/9), às 18h, pela Sessão Clássicos. Lançado em 1941, o filme acompanha uma investigação sobre a vida do magnata da imprensa Charles Foster Kane após sua morte. A trama parte da última palavra dita pelo personagem, “Rosebud”, para reconstruir sua trajetória a partir dos relatos de pessoas que conviveram com ele.

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Na sequência, às 20h30, o cinema recebe uma sessão especial de La La Land — Cantando Estações, musical de Damien Chazelle estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling. O longa acompanha o relacionamento entre Mia, uma aspirante a atriz, e Sebastian, pianista apaixonado por jazz, enquanto os dois tentam conciliar os sonhos profissionais com a vida a dois. O filme recebeu 14 indicações ao Oscar e venceu seis estatuetas.

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A programação também reserva espaço para a nostalgia com a Sessão Circuitão, que promove uma dobradinha de A Saga Crepúsculo: Amanhecer. A Parte 1 será exibida nesta quinta (24/9), às 16h30, e no domingo (27/9), às 18h. No domingo, às 20h30, será a vez de Amanhecer — Parte 2, que também ganha uma sessão na terça-feira (29/9), às 16h30. As exibições são legendadas.

Cinema brasileiro em destaque

Entre as estreias, está Morte e Vida Madalena, de Guto Parente. Coprodução entre Brasil e Portugal, o filme acompanha Madalena, uma produtora de cinema grávida de oito meses que tenta concluir a produção de uma ficção científica escrita pelo pai, morto recentemente. O desaparecimento do diretor às vésperas das filmagens transforma o projeto em uma sucessão de problemas que envolve dinheiro, equipe e relações pessoais.

Também estreia Não Existe Almoço Grátis, documentário brasiliense dirigido por Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel. Rodado em Sol Nascente, no Distrito Federal, o filme acompanha Socorro, Jurailde e Bizza, responsáveis por uma Cozinha Solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). A rotina das três muda quando elas passam a preparar refeições para centenas de pessoas que chegam a Brasília para acompanhar a posse presidencial de 2023. O longa já havia sido premiado no Festival de Brasília, onde recebeu o prêmio do público e uma menção honrosa na Mostra Brasília. Também conquistou o Prêmio do Público de Melhor Longa-Metragem da Mostra Ecofalante de Cinema.

Nosso Segredo, de Grace Passô, também entra na programação regular depois de uma sessão especial realizada no Cine Brasília em agosto. Primeiro longa dirigido solo pela atriz, dramaturga e cineasta, o filme acompanha uma família negra que tenta reorganizar a vida depois de uma perda. O longa venceu três Kikitos no Festival de Cinema de Gramado, incluindo Melhor Filme.

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Completando as estreias, Papaya, primeiro longa dirigido por Priscilla Kellen, acompanha uma pequena semente de mamão que sonha em voar e evita criar raízes. A animação participou da Generation Kplus, seção da Berlinale dedicada a produções relacionadas à infância e à juventude, e marcou a primeira participação de um longa de animação brasileiro no Festival de Berlim.

Nosso Segredo e Papaya integram a Sessão Vitrine com ingressos a partir de R$7,50 (meia).

Curtas e programação infantil

A retomada também inclui a volta de Patrulha Canina: Uma Aventura Dino, que acompanha os filhotes em uma ilha habitada por dinossauros. O filme será exibido em diferentes sessões ao longo da semana.

Antes das sessões de Patrulha Canina e Papaya, o público pode assistir ao curta Vimana Voyage: Uma Viagem Fantástica, animação 3D de ficção científica dirigida por Arthur Navarro. A produção capixaba acompanha Sumé, que embarca em uma jornada que amplia sua percepção sobre o passado da Terra e o universo.

O curta integra a Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília, iniciativa voltada à ampliação da presença de produções brasileiras na programação. As Sessões Atípicas também retornam: no sábado (26/9), às 11h, com Patrulha Canina: Uma Aventura Dino, e na quarta-feira (30), às 14h, com Papaya. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia).

Serviço

Cine Brasília — programação de 24 a 30 de setembro

Cine Brasília — EQS 106/107, Asa Sul. Os valores dos ingressos variam de acordo com a sessão.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel