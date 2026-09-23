HBO Max anuncia elenco de série sobre Democracia Corinthiana

O serviço de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (22/9), o elenco principal da série "Democracia Corinthiana", produção que mostrará os bastidores e detalhes do movimento que marocu a história tanto do clube paulistano, quando do futebol brasileiro, durante a década de 1980. Ainda não há data de estreia.
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Os nomes anunciados foram: Humberto Carrão (como Adilson Monteiro Alves, presidente do clube à época); Alessandra Negrini (na pele da ex-diretora e também presidente Marlene Matheus); e Marco Ricca, (no papel de Vicente Matheus, ex-marido de Marlene e outro presidente marcante da história do clube).
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Em relação aos jogadores, Pedro Lamin será Sócrates, Davi Araujo viverá Casagrande e Guthierry Sotero interpretará Wladimir. A produção será responsável por mostrar um dos principais momentos da história do clube do Parque São Jorge.
Ali, jogadores passaram a participar das decisões internas da instituição por meio de votações, além de protagonizar manifestações de cunho político à favor da democracia, durante o período da ditadura militar. O movimento ultrapassou as barreiras do futebol, e tornou-se um símbolo no processo de redemocratização do país.
O seriado foi produzido e desenvolvido por Moara Passoni, que dividirá a direção com Maria Farkas. A direção-geral será de Aly Muritiba. Apesar de ser inspirada em fatos reais, a série contará com elementos de ficção.
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