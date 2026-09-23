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FUTEBOL BRASILEIRO

HBO Max anuncia elenco de série sobre Democracia Corinthiana

Produção mostrará bastidores de movimento que marcou história do clube paulistano

HBO Max anuncia série 'Democracia Corinthiana', responsável por retratar bastidores do momento que marcou a história do clube paulistano - (crédito: Divulgação / HBO Max Brasil)
HBO Max anuncia série 'Democracia Corinthiana', responsável por retratar bastidores do momento que marcou a história do clube paulistano - (crédito: Divulgação / HBO Max Brasil)

O serviço de streaming HBO Max anunciou, nesta terça-feira (22/9), o elenco principal da série "Democracia Corinthiana", produção que mostrará os bastidores e detalhes do movimento que marocu a história tanto do clube paulistano, quando do futebol brasileiro, durante a década de 1980. Ainda não há data de estreia. 

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Os nomes anunciados foram: Humberto Carrão (como Adilson Monteiro Alves, presidente do clube à época); Alessandra Negrini (na pele da ex-diretora e também presidente Marlene Matheus); e Marco Ricca, (no papel de Vicente Matheus, ex-marido de Marlene e outro presidente marcante da história do clube). 

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Em relação aos jogadores, Pedro Lamin será Sócrates, Davi Araujo viverá Casagrande e Guthierry Sotero interpretará Wladimir. A produção será responsável por mostrar um dos principais momentos da história do clube do Parque São Jorge.

Ali, jogadores passaram a participar das decisões internas da instituição por meio de votações, além de protagonizar manifestações de cunho político à favor da democracia, durante o período da ditadura militar. O movimento ultrapassou as barreiras do futebol, e tornou-se um símbolo no processo de redemocratização do país. 

O seriado foi produzido e desenvolvido por Moara Passoni, que dividirá a direção com Maria Farkas. A direção-geral será de Aly Muritiba. Apesar de ser inspirada em fatos reais, a série contará com elementos de ficção.   

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 23/09/2026 09:26
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