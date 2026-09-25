Fátima Bernardes surpreende ao revelar o que aconteceu após deixar a Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fátima Bernardes abriu o jogo e chamou atenção ao afirmar que não recebeu propostas de outras emissoras ao deixar a Globo. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a apresentadora foi sincera ao explicar: "Houve sondagem, houve interesse, mas nenhuma proposta concreta. "Não recebi. Proposta, não", explicou.

Questionada se só voltaria ao ar caso fosse chamada por sua antiga emissora, Fátima Bernardes negou. "Não! Eu acho que eu voltaria para um projeto que me encantasse", afirmou. "E as pessoas perguntam, quando você volta? Eu não tenho essa possibilidade de responder a essa pergunta", disse.

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"Se um dia eu receber alguma proposta, ou eu tiver uma ideia, encaminhar e alguém se interessar, eu voltaria [à TV]", continuou. "Caso contrário, eu acho que eu estou aprendendo muito com o que eu estou fazendo. E estou feliz!", pontuou a artista, que atualmente, divide o comando do podcast Cá Entre Nós com a filha, Bia Bonemer.

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