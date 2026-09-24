Verônica Costa e as musas do funk que marcaram a TV nos anos 2000

A notícia de que Verônica Costa, a eterna “Mãe Loira do Funk”, é considerada foragida pela Justiça do Rio de Janeiro resgata a memória de uma era em que o ritmo carioca dominou a televisão brasileira. A ex-vereadora teve sua prisão decretada em junho de 2024, após a condenação por tortura contra seu ex-marido se tornar definitiva, mas não foi encontrada pelas autoridades.

Muito antes do mandado judicial, Verônica se consolidou como uma das figuras mais influentes do funk nos anos 2000. À frente do programa “Furacão 2000”, ela se tornou a principal porta-voz do movimento, levando para a TV aberta artistas que, até então, estavam restritos aos bailes de comunidade e às rádios locais.

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Exibido em canais como CNT e Band, o programa era uma vitrine essencial. Comandado por Verônica e seu então marido, Rômulo Costa, o palco da “Furacão 2000” revelou talentos e transformou o funk em um fenômeno de audiência, quebrando preconceitos e conquistando espaço no cenário musical nacional.

A era de ouro do funk na TV

O sucesso de Verônica Costa abriu caminho para uma geração de artistas que levaram o som das periferias para a sala de estar de milhões de brasileiros. A fórmula combinava batidas contagiosas, letras de autoafirmação e coreografias marcantes, elementos que cativaram um público amplo e diverso.

Nesse cenário, nomes como Tati Quebra Barraco surgiram com força. Com um discurso feminino empoderado e direto, Tati se tornou um ícone de representatividade e emplacou hits que são lembrados até hoje, como “Boladona”. Sua presença na mídia ajudou a solidificar a imagem da mulher funkeira como protagonista de sua própria história.

Valesca Popozuda, à frente do grupo Gaiola das Popozudas, também se tornou um símbolo do período. Conhecida por sua presença de palco e por sucessos como “Late que eu tô passando”, ela e outras artistas, como Deize Tigrona, ajudaram a moldar a identidade sonora e visual do funk daquela década.

Essas artistas não apenas dominaram as paradas de sucesso, mas também prepararam o terreno para a ascensão de uma nova geração do funk pop, que hoje inclui estrelas como Anitta e Ludmilla. Elas transformaram um ritmo marginalizado em um dos pilares da cultura pop brasileira, deixando um legado que perdura até hoje.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.