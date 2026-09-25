Série B: Operário defende invencibilidade contra Ceará na RedeTV!

Operário e Ceará se enfrentam em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Reprodução)

A RedeTV! transmite ao vivo neste sábado (26/9), a partir das 16h, o confronto entre Operário e Ceará, válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

A transmissão terá narração de Marcelo do Ó, com comentários de Paulo Jamelli e reportagem em campo de Natália Santana.

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Defendendo uma sequência sem derrotas, o Operário Ferroviário ocupa a 5ª colocação do campeonato, com 47 pontos. O time paranaense joga em casa e busca manter os bons resultados para subir na tabela de classificação.

Do outro lado, o Ceará ocupa a 15ª posição, somando 35 pontos. A equipe busca garantir resultados importantes na competição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.