Marcos Mion ganha novo rumo na Globo após fim de contrato em 2026 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcos Mion, que atualmente apresenta o Caldeirão com Mion, nas tardes da TV Globo, está alinhando com a emissora os seus próximos passos.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o comunicador deverá ficar na empresa por mais algum tempo. Ele já planeja novos quadros e novidades para a atração em 2027, inclusive com o aumento de edições ao vivo no próximo ano.

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Oficialmente, o contrato de Marcos Mion, segundo ele próprio anunciou, seria finalizado no final deste ano. Seu acordo mais recente com a emissora foi assinado em 2023 e tinha três anos de duração.

Apesar de ser criticado nas redes sociais, Mion também é bem avaliado internamente pelo êxito comercial. O Caldeirão reúne três patrocinadores, e uma delas só está na atração por ter o próprio apresentador como garoto-propaganda.

A Globo contratou o apresentador no segundo semestre de 2021, e assumiu a atração de sábado após a saída de Luciano Huck dos sábados para substituir Faustão nos domingos.