Aos 47 anos, Marcos Mion exibe coxas saradas e esbanja boa forma na web - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Marcos Mion chamou a atenção dos seguidores ao exibir o resultado de sua rotina de treinos poucos dias após completar 47 anos.

Nesta segunda-feira (22), o apresentador compartilhou nas redes sociais um vídeo gravado na academia em que aparece destacando a definição muscular das pernas diante do espelho.

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No registro, o comandante do "Caldeirão com Mion" abaixa o short para mostrar as coxas musculosas e aproveita a publicação para celebrar a nova idade e a boa forma física.

"Estava faltando o check no shape dos 47 [anos]! hahaha Pra não perder a tradição dos últimos anos. Não sei até quando vou conseguir manter esse ritmo, então vou aproveitar! Rumo aos 48 [anos]!", escreveu o apresentador.

A postagem rapidamente recebeu uma série de comentários de admiradores e amigos, que destacaram a disciplina de Mion para manter a rotina de exercícios.

"4.7 não é pra qualquer um! Dedicação, esforço, constância não faltam! Mas o mental é o diferencial desse cara! Quando começa uma coisa na cabeça, meu amigo não tem quem entre na frente! Parabéns, irmão", elogiou um seguidor.

Outros internautas também reagiram à publicação de forma descontraída. "Um verdadeiro monstro", brincou um usuário. "Estou indo até pro treino depois dessa", comentou mais um.