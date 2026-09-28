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Clássico dos anos 90, Confissões de Adolescente volta com inéditos

Maria Mariana revisita seu diário com novo prefácio 34 anos depois do primeiro lançamento. Atrizes do elenco original também escrevem sobre a própria adolescência

Maria Mariana, autora de &#39;Confissões de Adolescente&#39;, revisita a obra clássica 34 anos após sua publicação original com nova edição - (crédito: Divulgação)
Maria Mariana, autora de &#39;Confissões de Adolescente&#39;, revisita a obra clássica 34 anos após sua publicação original com nova edição - (crédito: Divulgação)

Clássico dos anos 1990, Confissões de Adolescente, de Maria Mariana, ganha uma nova edição pela Maquinaria Editorial. O lançamento ocorre 34 anos após a publicação original e inclui um prefácio inédito da autora, além de textos das atrizes do elenco original.

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O livro nasceu dos diários que Maria Mariana escrevia desde os 9 anos por conselho de seu pai, o cineasta Domingos Oliveira. A obra estreou como peça em 8 de março de 1992, no Rio de Janeiro, e depois se tornou um fenômeno na televisão e no mercado editorial, com mais de 250 mil exemplares vendidos.

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Temas como primeiro beijo, primeira relação sexual, primeira tragada e o primeiro contato com a morte são abordados com franqueza, sem cerimônias ou culpas. O livro retrata a perspectiva de quem vivia essas experiências pela primeira vez, sem um manual de instruções.

Na nova edição, Maria Mariana, hoje com 53 anos, mãe de quatro filhos e formada em psicologia, assina um prefácio em que revisita a jovem que foi. "Reler meu próprio livro tem sabor de recomeço, de estar escrevendo uma nova edição de mim mesma", escreve a autora.

O objetivo, segundo ela, não é corrigir a garota do passado, mas deixá-la ser o que é: "Olhar para a menina de 19, sem idealizar, nem crucificar". A edição também resgata a apresentação original de Domingos Oliveira.

O livro traz textos das atrizes Patrícia Perrone, Carol Machado e Ingrid Guimarães, que deram voz às confissões no palco. Elas narram suas próprias adolescências, como o relato de Ingrid sobre a primeira vez que fumou maconha e saiu à rua com uma toalha enrolada na cabeça sem perceber.

A nova edição propõe um diálogo entre a adolescente dos anos 1990 e a atual. A proposta é comparar os dois tempos, refletindo sobre o que mudou e o que permanece igual. "Os anseios adolescentes sempre serão eternos, e a necessidade de diálogo continua sendo o maior desafio", afirma a autora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/09/2026 11:49 / atualizado em 28/09/2026 11:52
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