Clássico dos anos 90, Confissões de Adolescente volta com inéditos

Maria Mariana, autora de 'Confissões de Adolescente', revisita a obra clássica 34 anos após sua publicação original com nova edição - (crédito: Divulgação)

Clássico dos anos 1990, Confissões de Adolescente, de Maria Mariana, ganha uma nova edição pela Maquinaria Editorial. O lançamento ocorre 34 anos após a publicação original e inclui um prefácio inédito da autora, além de textos das atrizes do elenco original.

O livro nasceu dos diários que Maria Mariana escrevia desde os 9 anos por conselho de seu pai, o cineasta Domingos Oliveira. A obra estreou como peça em 8 de março de 1992, no Rio de Janeiro, e depois se tornou um fenômeno na televisão e no mercado editorial, com mais de 250 mil exemplares vendidos.

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Temas como primeiro beijo, primeira relação sexual, primeira tragada e o primeiro contato com a morte são abordados com franqueza, sem cerimônias ou culpas. O livro retrata a perspectiva de quem vivia essas experiências pela primeira vez, sem um manual de instruções.

Na nova edição, Maria Mariana, hoje com 53 anos, mãe de quatro filhos e formada em psicologia, assina um prefácio em que revisita a jovem que foi. "Reler meu próprio livro tem sabor de recomeço, de estar escrevendo uma nova edição de mim mesma", escreve a autora.

O objetivo, segundo ela, não é corrigir a garota do passado, mas deixá-la ser o que é: "Olhar para a menina de 19, sem idealizar, nem crucificar". A edição também resgata a apresentação original de Domingos Oliveira.

O livro traz textos das atrizes Patrícia Perrone, Carol Machado e Ingrid Guimarães, que deram voz às confissões no palco. Elas narram suas próprias adolescências, como o relato de Ingrid sobre a primeira vez que fumou maconha e saiu à rua com uma toalha enrolada na cabeça sem perceber.

A nova edição propõe um diálogo entre a adolescente dos anos 1990 e a atual. A proposta é comparar os dois tempos, refletindo sobre o que mudou e o que permanece igual. "Os anseios adolescentes sempre serão eternos, e a necessidade de diálogo continua sendo o maior desafio", afirma a autora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.