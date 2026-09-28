Maísa Arantes lança álbum 'Baile da Maisinha' em show único em Brasília

A cantora e rabequeira Maísa Arantes lança seu álbum Baile da Maisinha em uma apresentação única em Brasília. O show será realizado no dia 9 de outubro, na Infinu, e conta com a participação do Trio Samburá (RJ) pela primeira vez no Distrito Federal.
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A performance, que será gravada ao vivo, celebra os 20 anos de carreira da artista e já passou por palcos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O álbum independente apresenta dez músicas autorais de forró pé-de-serra, destacando a rabeca como principal instrumento solista.
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A banda-base de todas as faixas é formada por Marcelo Neder e pelo Trio Samburá. O trabalho também inclui participações especiais de Pedro Ferreira (DF) e Alexandre Rodrigues (PE). A noite começa às 19h com o som do DJ Firewalter, e o show principal está marcado para as 21h.
Conheça o Trio Samburá
Formado no Rio de Janeiro em 2016, o Trio Samburá é composto por Tâmara Terra (voz e triângulo), Roberto Kauffmann (voz e sanfona) e Léo Cortez (voz e zabumba). O grupo consolidou sua trajetória nos bailes de domingo na Lapa.
Em 2022, o trio lançou o disco Forró a Lenha, que teve a participação de Maísa Arantes. A parceria entre eles se estendeu para festivais e uma série de apresentações pelo Sesc Pulsar no estado do Rio de Janeiro, em 2025. O trio participou da gravação de Baile da Maisinha, em 2026.
Serviço
Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2026
Horário: 19h (DJ Firewalter) e 21h (show)
Local: Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, Bloco A, Loja 67, Brasília – DF)
Classificação: 18 anos. Menores podem entrar acompanhados pelos pais ou por um responsável legal com autorização impressa e com firma reconhecida ou com assinatura digital pelo Gov.br.
Ingressos
Os ingressos são vendidos em lotes e estão sujeitos à disponibilidade. Os valores são:
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Antecipado promocional: R$ 30
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Meia Solidária Antecipado (lote 1): R$ 40
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Meia Solidária Antecipado (lote 2): R$ 50
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Meia Solidária na hora: R$ 55
As políticas de cancelamento e reembolso devem ser consultadas na plataforma Shotgun no momento da compra.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.