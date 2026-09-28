Ricardo Pereira será Tufão em versão portuguesa de "Avenida Brasil"

Enquanto a TV Globo prepara uma continuação de Avenida Brasil, novela de João Emanuel Carneiro que se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira, em Portugal, uma adaptação portuguesa está em pré-produção. Será a segunda versão internacional da novela — a primeira foi Leyla, produzida na Turquia. Em Avenida Portugal, o ator Ricardo Pereira viverá Tufão, que, na versão original, exibida pela Globo em 2012 e que será retomada na sequência a partir de janeiro de 2027, é defendido por Murilo Benício.

Tufão é um dos personagens centrais de Avenida Brasil. Ex-jogador de futebol, ele esteve no centro da história protagonizada por Carminha, vivida por Adriana Esteves, e Nina, interpretada por Débora Falabella. A confirmação do ator português de 47 anos foi feita nessa sexta-feira (25/9) pela SIC. Produzida pela SP Televisão, Avenida Portugal está em fase de pré-produção e terá direção e realização de Jorge Queiroga, direção de produção de Bruno Oliveira e adaptação de Pedro Barbosa Silva e Ana Lúcia Carvalho.

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Para Ricardo, que construiu boa parte de sua trajetória profissional entre Brasil e Portugal, o convite tem um significado ainda mais especial. O ator estava no Rio de Janeiro, trabalhando na Globo, justamente no período em que Avenida Brasil foi criada e acompanhou de perto o nascimento e a repercussão da trama.

“É uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade fazer parte de uma história que conheço tão bem e cujo sucesso junto do público brasileiro pude acompanhar de perto", conta ao Correio Ricardo Pereira, que, na época em que foi criada e exibida, estava no Rio de Janeiro, gravando outro projeto na Globo, a novela Aquele beijo, de 2011.

"Tive o privilégio de assistir ao nascimento dessa novela, escrita pelo meu grande amigo João Emanuel e dirigida por profissionais incríveis com quem venho trabalhando ao longo dos anos no Brasil”, lembra o ator, que atuou nas produções seguintes da diretora artística, Amora Mautner, a vencedora do Emmy Joia rara (2013), e do autor, A regra do jogo (2015).

A relação do ator com a obra passa também pelos colegas que fizeram parte do elenco original. “Muitos dos atores que deram vida a essa história são amigos próximos e lembro perfeitamente do entusiasmo e do encanto com que todos falavam desse projeto. Por isso, receber agora o convite para dar vida, nesta versão portuguesa, a uma personagem tão icônica da dramaturgia brasileira tem para mim um significado muito especial”, completa Pereira, concluindo que está muito feliz e será uma grande aventura.

Momento importante

Com uma carreira marcante entre o Brasil e Portugal, Ricardo Pereira vive uma fase cheia de novidades. O ator está na Netflix com a série Fúria — que estreou em alta e figurou entre as produções mais assistidas da plataforma — e comemora o sucesso de público nos cinemas com o filme Minha melhor amiga.

Na série brasileira que conquistou a Netflix com sua mistura de ação e mistério no universo do MMA — atingindo o 1º lugar no Brasil e figurando no Top 2 Global da plataforma na categoria de séries de língua não-inglesa —, Ricardo interpreta o personagem Portuga. A trama, criada por Igor Verde e Gustavo Bragança com direção de José Henrique Fonseca, acompanha um homem que acorda sem memória e precisa reconstruir a vida no mundo das lutas enquanto descobre segredos do seu passado.

Já no cinema, o ator integra o elenco de da comédia dirigida por Susana Garcia e estrelada por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães. No longa, Ricardo interpreta o médico Antônio. O filme virou um fenômeno de bilheteria e já ultrapassou a marca de 4 milhões de espectadores no Brasil.

O período movimentado do ator contou ainda com outros projetos recentes. Ele esteve na novela vertical do Globoplay Eu não era louca, era casada, escrita por Ecila Pedroso e dirigida por Adriano Melo, na qual viveu o vilão Vitor ao lado de Fernanda Rodrigues e Barbara Reis. Na tevê aberta, Ricardo também encerrou há pouco seu trabalho na novela das 19h da TV Globo, Coração acelerado, onde interpretou Jean Carlos, que morre no peimeiro capítulo, mas ressuscita na reta final.

Ponte aérea

A presença constante de Ricardo Pereira nas telas reflete uma trajetória de mais de 25 anos com trânsito livre entre o Brasil, Portugal e outros países. O ator português estreou na televisão brasileira em 2004, quando fez história como o primeiro protagonista estrangeiro da Globo na novela Como uma onda.

De lá para cá, acumula trabalhos de sucesso no país — como Pé na jaca, Negócio da china, Insensato coração, Novo mundo, Deus salve o rei, Éramos seis e Cara e coragem —, sem deixar de atuar em grandes produções portuguesas, como Mar salgado e Amor amor.

Nos últimos anos, ele vem expandindo ainda mais sua atuação no streaming e no mercado internacional, com participações em séries como Rabo de Peixe (Netflix), Lume (HBO Max), Matilha (Prime Video/RTP) e a espanhola Eva & Nicole (Atresplayer).

O cinema também ocupa um espaço cada vez maior nessa trajetória. Ainda este ano, Ricardo vai estrear dois novos longas nos quais assume papéis de destaque. Um deles é Vindima, coprodução da portuguesa Fado Filmes com a brasileira Gullane, dirigida por Luís Galvão Teles, na qual o ator interpreta o Dr. Bruno, um dos principais papéis da produção. O outro é Solos, da produtora Maria & Mayer, no qual Ricardo interpreta Rodrigo, protagonista da história.