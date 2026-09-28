Choque e abusos: quem é Marylin Manson, cantor anunciado no The Town 2027

O anúncio do cantor norte-americano Marilyn Manson entre as atrações da edição de 2027 do festival The Town, nesta segunda-feira (28/9), rendeu uma onda de críticas nas redes sociais. O artista, cuja carreira cresceu em torno do choque visual e lírico nas apresentações, recentemente esteve envolvido em uma série de acusações de abuso físico e sexual.

Nascido Brian Hugh Warner, o cantor tirou o nome artístico de duas figuras que representam lados conflitantes da cultura pop dos Estados Unidos do século XX: Marilyn Monroe - a atriz e modelo que se tornou um dos rostos mais conhecidos de Hollywood - e Charles Manson - líder supremacista da seita hippie que aterrorizou a Califórnia no fim dos anos 1960.

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Durante a década de 1990, Marilyn Manson despontou como um dos nomes do rock industrial e gótico, ao lado de grupos como Nine Inch Nails. Referências ao anticristo e à estética nazifascista, além do visual andrógino, aumentaram o burburinho em torno do artista, rendendo críticas e curiosidade do público. Álbuns como Antichrist Superstar (1996) e Mechanical Animals (1998) elevaram Marilyn Manson ao status de artista cult durante a primeira fase da carreira.

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Já em 1999, a imagem do cantor começaria a ser associada a episódios bem mais sombrios do que o visual e o som que já chocavam o público. Durante o massacre de Columbine, em que dois adolescentes abriram fogo em uma escola e mataram treze pessoas, o nome de Manson surgiu entre as supostas influências dos atiradores.

O fato dos perpetradores do tiroteio serem fãs do artista e estarem usando camisas com a imagem dele durante o ataque, fez com que tablóides norte-americanos rapidamente associassem Marilyn Manson à violência entre jovens. O cantor alegou ter sido utilizado como “bode expiatório” para desviar a atenção do público de problemas bem maiores, como o controle de armas nos Estados Unidos.

Bizarra justaposição de nomes de atriz de Hollywood e líder de seita assassina criou o nome artístico do cantor (foto: Divulgação)

Acusações

A partir dos anos 2000, acusações de abuso sexual passaram a marcar a carreira de Manson. A atriz Evan Rachel Wood, com quem o cantor se relacionou entre 2007 e 2010, utilizou as redes sociais para denunciar Manson por violência física e psicológica.

De descendência judaica, a atriz da série Westworld (2016) declarou que Manson fazia questão de exibir símbolos nazistas pela casa. Wood também acusou o cantor de a ter estuprado durante a gravação de um clipe.

Atriz Evan Rachel Wood acusou o cantor Marilyn Manson de violência física e psicológica (foto: John Shearer/Getty Images)

Em uma entrevista de 2007 à revista Spin, Manson chegou a afirmar que a faixa I want to kill you like they do in the movies (“eu quero te matar como eles fazem nos filmes”, em português) foi inspirada em fantasias violentas que ele tinha sobre a então companheira.

“Ele começou a me assediar quando eu era uma adolescente e abusou de mim por anos”, escreveu Wood nas redes sociais. “Eu sofri lavagem cerebral e fui manipulada para me submeter”. O caso foi retratado na série Phoenix Rising (2022), da HBO.

Logo após as acusações da atriz virem a público, outras dezesseis mulheres também denunciaram Manson, entre elas a atriz Esmé Bianco e a modelo Ashley Morgan Smithline. O artista sempre negou os casos e afirma ter sido alvo de difamação.

Marilyn Manson não foi julgado criminalmente e o caso foi encerrado em 2023, após Wood perder representação jurídica. Outras alegações também foram prescritas e a justiça norte-americana classificou as evidências apresentadas como insuficientes. Porém, em janeiro de 2026 uma ação movida pela ex-assistente pessoal de Manson, Ashley Walters foi retomada com acusações de agressão sexual e outros abusos cometidos entre 2010 e 2011. O julgamento está marcado para novembro de 2027.



