Espetáculo do Grupo Paepalanthus vira livro que traz trajetória da companhia

O espetáculo Histórias da boca da noite, do Grupo Paepalanthus, vira registro literário após mais de uma década de sua criação, em 2012. O projeto de lançamento do livro prevê a distribuição gratuita de mil exemplares, audiolivro e um circuito de dez lançamentos espalhados pelo Distrito Federal.
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O livro traz um registro memorial do trabalho do Paepalanthus. O espetáculo tem origem na tradição oral e o lançamento inaugura oficialmente a Editora Paepalanthus. O livro conta com ilustrações de André Cerino.
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Os lançamentos serão realizados gratuitamente, a partir desta quarta-feira (30/9) e até 4 de novembro, com enfâse em localidades do entorno e serão seguidos por apresentações do espetáculo. Em todos os eventos, os exemplares serão distribuídos. Confira a programação:
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9/10 - 9h - CECON Estrutural
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19/10 - 9h - CECON Riacho Fundo I
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20/10 - 15h - UBS Santa Maria
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21/10 - 9h - CECON Ceilândia Sul
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22/10 - 9h - CED 02 - Taguatinga
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23/10 - 9h - CECON Sobradinho
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26/10 - 9h - CECON Gama Sul
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27/10 - 15h - CECON Granja das Oliveiras
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4/11 - 15h - Biblioteca Nacional
Serviço
Lançamento do livro Histórias da Boca da Noite
Quinta-feira (30/9), às 9h, no Cecon Brazlândia (Área Especial 01, Norte, Lotes M/N). Entrada gratuita.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel