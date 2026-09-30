Dudu Azevedo revela que já foi perseguido por stalker e detalha situação

Dudu Azevedo surpreendeu ao revelar que já foi vítima de uma stalker, pessoa que persegue outra na internet.

Ele, que atualmente está fora das telinhas, pode ser visto em Amor Sob Vigilância, nova novela vertical do Globoplay, onde, na trama ficção, Laura (Bella Piero) tenta prejudicar Daniel, seu personagem, com o objetivo de ficar com ele, mesmo o chef sendo casado com Mariana (Malu Rodrigues).

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"Bem assustador"

Em entrevista ao jornal Extra, Dudu relatou que, na vida real, já enfrentou esse mesmo problema semelhante com uma perseguidora, que chegou a se encontrar com ele.

"Uma pessoa criou na própria mente uma história comigo. Fui fazer uma peça, a pessoa foi atrás de mim e veio falar comigo como se me conhecesse. Me puxou pelo braço, me cercou. Foi bem assustador", disse.

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A tal perseguidora foi ao encontro de Dudu Azevedo mais algumas vezes, despertando o receio do artista. "Procurei ser cuidadoso, pois ficou perceptível um delírio. Era como um fantasma. Eu disse: Esquece. Nunca conversei com você. Não me envolva nessa ideia. No dia seguinte, ela foi no show da minha banda e, depois, estava no teatro de novo. Bloqueei o perfil dela, mas procurou meus amigos", relembrou.

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"Espero que essa pessoa fique bem e que não me assombre mais. Nunca se sabe que tipo de atitude vem de uma pessoa dessa. Não deixa de ser preocupante, mas também não dá para viver refém", explicou ele.