Filha de Bruce Willis publica foto rara com o ator: "Tão fofo"

Tallulah Willis compartilha momento de carinho com o pai, Bruce Willis, em foto rara divulgada nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

Tallulah Willis, filha do ator Bruce Willis, compartilhou um registro raro ao lado do pai nas redes sociais. Na foto publicada no Instagram, a artista e escritora de 32 anos aparece beijando a cabeça do ator, que sorri durante o momento de carinho. "Tão fofo!", escreveu ela na legenda.

A imagem foi publicada na segunda-feira (28/9). O registro chama atenção por ser uma das poucas aparições recentes de Bruce, de 71 anos, desde que se afastou da vida pública por problemas de saúde.

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Em março de 2022, a família anunciou que Bruce havia sido diagnosticado com afasia, condição que afeta a capacidade de comunicação. Na ocasião, os familiares também informaram que o ator deixaria a carreira. Em fevereiro de 2023, um novo comunicado anunciou que o quadro havia evoluído e que Bruce recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT).

Desde então, familiares têm compartilhado apenas alguns momentos da rotina do astro de Duro de Matar. Tallulah, uma das três filhas de Bruce com a atriz Demi Moore, costuma publicar registros ao lado do pai e já falou publicamente sobre como a família lida com a doença. Bruce e Demi também são pais de Rumer e Scout Willis. Com a atual esposa, Emma Heming Willis, o ator tem outras duas filhas, Mabel e Evelyn.