Andressa Urach e outras celebridades que se arrependeram de plásticas

Arrependimento e sequelas de intervenções estéticas faciais reforçam o alerta de celebridades como Andressa Urach sobre os riscos - (crédito: reprodução/Instagram)

A influenciadora Andressa Urach voltou a ser assunto ao revelar, em entrevistas recentes, o arrependimento por ter feito uma bifurcação na língua em meados de 2024. Ela detalhou as dificuldades que enfrentou após o procedimento, como problemas na dicção e complicações para se alimentar durante a recuperação, fazendo um alerta aos seguidores sobre os riscos de modificações corporais extremas. O episódio joga luz sobre um tema cada vez mais comum entre celebridades: o arrependimento após procedimentos estéticos.

O caso da língua dividida é apenas o mais recente na jornada de Urach. Há alguns anos, ela enfrentou uma complicação gravíssima devido à aplicação de hidrogel nas pernas, que resultou em uma infecção generalizada e quase a levou à morte. A experiência transformou sua relação com o corpo e a fez se tornar uma voz ativa contra a busca por padrões de beleza inalcançáveis.

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Andressa Urach, no entanto, não está sozinha. Várias personalidades, nacionais e internacionais, já compartilharam publicamente suas experiências negativas com cirurgias plásticas e outros procedimentos. As histórias revelam desde insatisfação com o resultado até sérios problemas de saúde.

Veja outras celebridades que se arrependeram de intervenções estéticas:

Gisele Bündchen: A supermodelo revelou em sua autobiografia, “Aprendizados”, que se arrependeu de ter colocado implantes de silicone nos seios após amamentar. Ela confessou que se sentiu desconfortável com o próprio corpo por um ano e que o marido, Tom Brady, a ajudou a superar a fase de autoaceitação.

Virginia Fonseca: Em 2022, a influenciadora passou por uma cirurgia para retirar suas próteses de silicone. A decisão foi motivada por fortes dores de cabeça que, segundo ela, estavam relacionadas aos implantes. O procedimento é conhecido como explante.

Fiorella Mattheis: A atriz também optou pelo explante de silicone. Ela relatou que, após a cirurgia, percebeu melhoras em sintomas como cansaço crônico, dores no corpo e problemas de memória, associados à chamada "doença do silicone".

Courteney Cox: A eterna Monica do seriado “Friends” falou abertamente sobre o excesso de preenchedores faciais. A atriz decidiu dissolver todos os produtos que havia aplicado para reencontrar uma aparência mais natural e parecida com ela mesma.

Jane Fonda: Ícone de Hollywood, a atriz declarou que não faria mais cirurgias plásticas. Após anos de procedimentos, ela afirmou que não queria mais parecer “distorcida” e que aprendeu a aceitar o processo natural de envelhecimento com mais leveza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.