Yuval Noah Harari anuncia 'As leis da história', seu próximo livro

Yuval Noah Harari, autor de 'Sapiens', anuncia o lançamento mundial de seu novo livro 'As leis da história' - (crédito: Divulgação)

O novo livro de Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, já tem data de lançamento. A obra As leis da história será publicada mundialmente em 21 de setembro de 2027 pela Penguin Random House. No Brasil, o título sairá pela Companhia das Letras.

O anúncio foi feito em Nova York por Nihar Malaviya, CEO Global da editora. O livro estará disponível nos formatos físico, e-book e áudio. Além do Brasil e dos Estados Unidos, a publicação chegará a países como Reino Unido, Canadá, Espanha, Portugal e nações da América Latina.

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As leis da história investiga as forças que governam os grandes acontecimentos históricos. O livro explora questões como a ascensão e o declínio de impérios, a consolidação de religiões e a acumulação de poder por certas nações.

Harari argumenta que a história não é uma sequência de eventos casuais, mas um conjunto de movimentos fluidos. Usando exemplos que vão da queda do Império Romano à Segunda Guerra Mundial, ele identifica seis leis que regem todos os processos históricos.

Segundo o autor, essas leis ajudam a entender as turbulências do passado e do presente, mas não permitem prever o futuro. Elas mostram que a história é um processo em aberto, sem um destino predeterminado.

“A história está presente em nossa vida todos os dias”, afirma Harari. “Este livro é minha tentativa de identificar e explorar essas leis, porque acredito que conhecê-las pode nos ajudar a viver de maneira mais feliz e também mais responsável.”

Malaviya complementa que Harari recorre à história para nos ajudar a compreender o momento em que vivemos. “Essas seis leis não apenas transformam nossa maneira de pensar o passado, mas também nos ajudam a refletir sobre como criar um futuro melhor.”

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.