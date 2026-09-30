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Prime Video em outubro: os lançamentos de filmes e séries

Plataforma recebe especiais de Shakira e Marília Mendonça, além de filmes como 'Until Dawn' e a aguardada série 'A Lista Terminal'; veja a lista

A série Carrie, a Estranha é um dos destaques entre as estreias de outubro no catálogo do Amazon Prime Video. - (crédito: Divulgação)
A série Carrie, a Estranha é um dos destaques entre as estreias de outubro no catálogo do Amazon Prime Video. - (crédito: Divulgação)

O Prime Video anunciou os lançamentos programados para o mês de outubro no Brasil. Os assinantes Prime podem assistir aos conteúdos via streaming ou fazer o download para visualização offline. Também é possível consultar a Alexa sobre as principais estreias do período.

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Além das produções que entram no catálogo, o serviço destaca novidades na Loja Prime Video e a programação de assinaturas adicionais como Apple TV+, HBO Max e Premiere.

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Estreias de outubro no Prime Video

  • "Super Mario Galaxy" (The Super Mario Galaxy, 2026): 02 de outubro

  • "Prefiro a Morte" (Prefiero la Muerte S1, 2026): 02 de outubro

  • "Rainha Vermelha" (Reina Roja S2, 2026): 02 de outubro

  • "Amazon Music Presents: Shakira": 03 de outubro

  • "Os Sete Cavaleiros do Reino de Marronnier" (The Seven Knights of the Marronnier Kingdom S1, 2026): 03 de outubro

  • "True Blood" (True Blood S1, 2008): 05 de outubro

  • "De Volta ao Mar" (The Outrun, 2024): 05 de outubro

  • "1992" (1992, 2022): 06 de outubro

  • "Um Dia Daqueles" (One of Them Days, 2025): 06 de outubro

  • "Carrie, a Estranha" (Carrie S1, 2026): 07 de outubro

  • "Hit para Dois" (Power Ballad, 2026): 08 de outubro

  • "Segredo Obscuro" (Shell, 2024): 10 de outubro

  • "Amor da Sua Vida" (Love of Your Life, 2026): 14 de outubro

  • "Helluva Boss" (Helluva Boss S3A, 2026): 14 de outubro

  • "Marília Mendonça: Sentimento Louco" (Marília Mendonça: All the Feels, 2026): 16 de outubro

  • "Plano Mestre" (Masterplan, 2026): 16 de outubro

  • "Friends Sex and Games" (Friends Sex and Games S1): 16 de outubro

  • "Reboque" (Tow, 2025): 20 de outubro

  • "A Lista Terminal" (The Terminal List S2, 2026): 21 de outubro

  • "Michael" (Michael, 2026): 23 de outubro

  • "Tony" (Tony, 2026): 26 de outubro

  • "Drive - Os Pretendentes" (Drive - The Pretenders, 2026): 28 de outubro

  • "Frutas Proibidas" (Forbidden Fruits, 2026): 29 de outubro

  • "Apocalipse Z: Novo Mundo" (Apocalipsis Z: Nuevo Mundo, 2024): 30 de outubro

  • "Until Dawn" (Until Dawn, 2024): 31 de outubro

Lançamentos na Loja Prime Video

  • "Pai Em Tempo Integral" (The Breadwinner, 2026): 01 de outubro

  • "A Morte de Robin Hood" (The Death of Robin Hood, 2026): 01 de outubro

  • "Só Por Uma Noite" (One Night Only, 2026): 04 de outubro

  • "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (Spider-Man: Brand New Day, 2026): 06 de outubro

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/09/2026 16:13 / atualizado em 30/09/2026 16:13
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