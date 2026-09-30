Pianista Martim Almeida faz concerto gratuito em homenagem a Moura Castro

O pianista português Martim Almeida, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2025, realiza um recital gratuito em Brasília nesta quinta-feira (1º/10). A apresentação acontece às 19h no Auditório Agostinho da Silva.
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O concerto é uma homenagem à memória e ao legado do pianista brasileiro Luiz Carlos de Moura Castro, uma das figuras mais importantes da interpretação e do ensino pianístico.
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O programa reúne obras que marcaram a trajetória de Moura Castro e sua ligação com Portugal e a América Latina. Serão apresentadas composições de Heitor Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Alberto Ginastera, Luiz Costa, Chopin, Liszt e Franck.
Entre as peças escolhidas está Variações e Fuga, de Luiz Costa, gravada por Moura Castro entre as décadas de 1970 e 1980. A escolha também recorda a relação do professor com a pianista Helena Sá e Costa, filha do compositor.
Serviço
Martim Almeida - recital
Nesta quinta-feira (1º/10), às 19h, no Auditório Agostinho da Silva, na Embaixada de Portugal (SES, Quadra 801, Lote 2). Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. A abertura dos portões para o público será às 18h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.