"Eu jamais seria casada com um agressor", reage atriz Tati Infante

A atriz e influenciadora Tati Infante decidiu se manifestar publicamente após o candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) citar, durante o debate da TV Globo nessa terça-feira (29/9), uma antiga acusação de agressão envolvendo seu marido, candidato ao Senado pelo PSD, Pedro Paulo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tati responde diretamente à declaração e fala não apenas como esposa, mas como mulher, mãe e artista.

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“Eu jamais seria casada com um agressor. Sou mulher e luto contra qualquer tipo de violência contra a mulher”, afirma.

Tati também relembra que o caso envolvendo Pedro Paulo foi investigado e inocentado, e questiona o uso de uma acusação dessa gravidade no embate eleitoral, como arma do candidato conservador contra o adversário Eduardo Paes (PSD).