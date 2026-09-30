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Juíza aceita acordo de compra da Warner pela Paramount nos EUA

A decisão põe fim oficialmente a quase três meses de tramitações por risco de violação das normas de concorrência

A decisão põe fim oficialmente a quase três meses de tramitações por risco de violação das normas de concorrência e elimina o último obstáculo para a criação de um novo gigante do cinema e da televisão. - (crédito: Divulgação)
A decisão põe fim oficialmente a quase três meses de tramitações por risco de violação das normas de concorrência e elimina o último obstáculo para a criação de um novo gigante do cinema e da televisão. - (crédito: Divulgação)

Uma juíza federal dos Estados Unidos homologou, nesta quarta-feira (30), o acordo entre a Paramount Skydance e 12 estados do país para a aquisição da Warner Bros Discovery, em troca de uma série de compromissos assumidos pela compradora. 

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A decisão põe fim oficialmente a quase três meses de tramitações por risco de violação das normas de concorrência e elimina o último obstáculo para a criação de um novo gigante do cinema e da televisão.

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Por AFP
postado em 30/09/2026 18:19
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