Em tributo a Gil, Toni Garrido reencontra orquestra juvenil no Municipal

Toni Garrido vai homenagear Gilberto Gil no show 'O palco é nosso' - (crédito: Divulgação)

Toni Garrido participará do show O Palco é Nosso, da orquestra juvenil Chiquinha Gonzaga. A apresentação acontece em 5 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e homenageia a vida e obra de Gilberto Gil.

O artista foi um dos primeiros nomes de peso a se apresentar com o grupo, em um encontro que ocorreu em 2021 no Teatro Quitandinha, em Petrópolis. Agora, cinco anos depois, o reencontro com o icônico vocalista do Cidade Negra tem um significado especial.

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Para a orquestra, a nova parceria é uma chance de olhar para trás e notar a evolução das musicistas. Aquele primeiro palco foi fundamental para prepará-las para os muitos outros que se seguiram.

O concerto, regido pela maestra Priscila Bomfim, também contará com a participação de Flor Gil e do coro juvenil da cidade do Rio de Janeiro. Assim como Gilberto Gil dividiu o trio elétrico “expresso 2222” com Toni no circuito Barra-Ondina, o artista agora dividirá o palco com a neta do mestre da MPB.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.