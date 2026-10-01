Projeto oferece cursos gratuitos de acessibilidade cultural no DF

Jane Menezes, Thalita Araujo e Alice Araujo são as facilitadoras do projeto - (crédito: Divulgação)

O projeto Janelas da Inclusão, produzido pela Tato Comunicação, fornece dois cursos gratuitos de acessibilidade cultural e comunicacional no Distrito Federal. As formações em Libras e audiodescrição serão realizadas de 13 de outubro a 5 de novembro, com aulas às terças e quintas-feiras, no Espaço Cultural Renato Russo. Maiores de 18 anos interessados podem se inscrever pelo Instagram @janelas.dainclusao até 8 de outubro, sujeito à disponibilidade de vagas.

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O curso Libras para Todos será ministrado por Alice Araújo e Thalita Araújo, da Maleta Cultural, das 16h às 18h30. A formação reúne conteúdos introdutórios e atividades práticas para quem deseja aprender a Língua Brasileira de Sinais.

À noite, das 19h às 21h30, Jane Menezes conduz Audiodescrição para Iniciantes. As aulas apresentam fundamentos da técnica, que traduz informações visuais em palavras, com exercícios de elaboração de roteiros aplicados a diferentes linguagens e contextos culturais.

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Cada curso tem carga horária de 20 horas. A programação do Janelas da Inclusão prevê outras três formações a partir de novembro e será encerrada com evento cultural inclusivo aberto à comunidade.

Serviço

Janelas da Inclusão - Primeiro Ciclo

De 13 de outubro a 5 de novembro de 2026, no Espaço Cultural Renato Russo, às terças e quinta-feiras. Maiores de 18 anos podem se inscrever gratuitamente pelo Instagram @janelas.dainclusao

Libras para Todos - das 16h às 18h30 com as professoras Alice Araújo e Thalita Araújo. Carga horária de 20 horas.

Audiodescrição para Iniciantes - das 16h às 18h30 com a professora Jane Menezes. Carga horária de 20 horas.



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