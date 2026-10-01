"Bora Lula": artistas da MPB se reúnem em novo jingle em apoio ao presidente

Um grupo de grandes nomes da música brasileira se reuniu para declarar apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. Nesta quinta-feira (1º/10), Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Geraldo Azevedo apareceram juntos em um vídeo cantando um trecho de “Bora Lula”, novo jingle da campanha.
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Na gravação, os artistas cantam versos que destacam o crescimento do país e repetem o refrão que dá nome à música: “Bora, Lula!”. A publicação ocorre a poucos dias do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4/10).
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O encontro não é por acaso, os quatro nomes estão entre os mais conhecidos da música popular brasileira (MPB) e também já participaram de outras mobilizações políticas e sociais ao longo da carreira.
A música faz parte de uma mobilização que ganhou o mesmo nome, “Bora Lula”, e que conta com a participação de artistas da música, televisão e outras áreas da cultura. Entre os nomes que aparecem nas peças da campanha estão Xamã, Paulinho da Viola, Zélia Duncan, Duda Beat, Fernanda Abreu e Jota.Pê.
O movimento também reúne atores e personalidades como Sophie Charlotte, Malu Mader, Tony Bellotto, Enrique Díaz, Leona Cavalli, Giovanna Nader, Maria Flor, Zezé Polessa e Betty Gofman. Em vídeos curtos publicados nas redes sociais, os participantes repetem o slogan “Bora Lula” e manifestam apoio ao presidente na disputa pela reeleição.
Veja vídeo:
*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.
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