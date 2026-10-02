Em 'A Fazenda 18', Adryana Ribeiro é eliminada com 8,59% dos votos

A cantora Adryana Ribeiro foi eliminada do programa A Fazenda 18 na noite da quinta-feira, 1º de outubro. Na disputa pela preferência do público contra Daniel Erthal e Maíra Charken, a artista recebeu 8,59% dos votos e deixou o reality rural da Record.

Durante o anúncio ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu reforçou que a ordem em que os participantes são chamados não indica a votação recebida por cada um. Em seguida, confirmou a permanência de Maíra e Daniel no jogo.

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Ao comentar a dinâmica da competição, Galisteu destacou a importância da estratégia e de tomar decisões no confinamento. "Jogar, gente, exige estratégia. Esta história de querer ser amigo de todo mundo e fugir do conflito não cola em A Fazenda", afirmou.

Provas e formação da segunda Roça

Além das relações dentro da sede, Adryana participou de provas como a do Fogo e a do Fazendeiro. Na disputa pelo Lampião do Poder, acabou eliminada e garantiu uma vaga na Baia.

Na formação da segunda Roça, Serginho Hondjakoff escolheu a cantora para ocupar o terceiro banco da berlinda, ao lado de Daniel e Maíra. Apesar de pedir ao público uma nova oportunidade no jogo, ela não recebeu votos suficientes para continuar na competição.

Rivalidades e amizades marcaram a participação de Adryana

Durante o confinamento, Adryana Ribeiro adotou uma postura mais observadora e manteve relações próximas com alguns participantes. Entre as amizades construídas na sede estavam Darlin Ferrattry, Tina Calamba e Giovanna Gold.

A relação com Darlin também foi marcada por conversas sobre o jogo e momentos de emoção. Em uma ocasião, a cantora relembrou o marido, Albert Bressan, que participou de A Fazenda 16.

Já a proximidade com Maíra Charken terminou em desentendimento. Depois de ser acusada pela atriz de "sabonetar", Adryana trocou farpas com a colega e passou a chamá-la de "Maíra traíra". A rivalidade persistiu até a saída da cantora.

O afastamento de Darlin também ocorreu em meio à aproximação da empresária com Maíra. Outra relação conturbada foi com Daniel Erthal, com quem Adryana se desentendeu após episódios polêmicos protagonizados pelo ator dentro do programa.